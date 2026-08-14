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felhő

Megszólaltak a szakemberek: ezért nincsenek felhők az égen

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Európa nagy részén alig van némi felhőzet. A HungaroMet választ adott arra, miért nem nagyon látni mostanság felhőt az égen.
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felhőidőjárásanticiklon

„Az elmúlt időszakban, sőt még a következő néhány napban is nagyítóval keresgéltük/keresgéljük a felhőket” - írja a HungaroMet a Facebook-oldalán.

időjárás, napsütés, felhő
Alig van felhő az égen - Illusztráció
Fotó: Pexels

Miért nincs felhő?

Mint írják, az elsődleges válaszokat a nagytérségi időjárási helyzetben kell keresni:

Európa nagy részén alig van némi felhőzet, mert anticiklon alakítja az időjárást.

Az anticiklonok magasnyomású légköri képződmények, melyekben leszálló légáramlatok jellemzők. A leáramlás szárító hatását pedig leginkább úgy vesszük észre, hogy nem alakul ki felhőzet, sőt a leáramlás során még melegszik is a légrész, ezáltal pedig egy záróréteg, úgynevezett inverziós réteg jön létre, ami gátat szab a magasra törő gomolyoknak, melyekből csapadék hullhatna.

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