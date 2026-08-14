Fenyő Miklós emléke tovább él, különleges padot avattak Zamárdiban

Lobenwein Norbert, a Strand Fesztivál alapítója és a Fenyő Miklós pad ötletgazdája azt mondta: fesztiválszervezőként másfél évtizede vannak jelen Zamárdi életében, és a szórakoztatás mellett érzelmi pluszt is kívánnak adni a közönségnek.

Fenyő Miklós emlékpad. Fotó: Mediaworks

Különleges emléket kapott Fenyő Miklós Zamárdiban

A fesztivál ideje alatt több elhunyt művésznek állítanak emléket úgy, hogy utcát neveznek el róluk, ebbe a sorba illik az is, hogy egy Fenyő Miklós világát megidéző emlékpaddal gazdagodik Zamárdi.

Csákovics Gyula, a Somogy vármegyei város független polgármestere úgy fogalmazott: jó érzéssel tölti el, hogy Fenyő Miklós szerette a Balatont és Zamárdit, ennek a kötődésnek állít emléket a pad.

Radnai Péter újságíró kiemelte, hogy Fenyő Miklós az általa teremtett színes világgal sok mindent adott "egy szürke ország" lakosságának.

A rendezvényen részt vett az idén januárban elhunyt Fenyő Miklós két gyermeke, Diána és Dávid, valamint korábbi élettársa, Balogh Erika is.

Fenyő Miklós lánya az avatás előtt meghatónak és megtisztelőnek nevezte az emlékpadot, amely szerinte méltó édesapja életművéhez, majd örömét fejezte ki a helyszín miatt is, hiszen sok időt töltött Zamárdiban együtt családjuk.

A Strand Fesztivál szervezői az emlékpad avatását követően közleményben jelezték, hogy

a Balaton-parti sétány a fesztivál idejére Fenyő Miklós nevét veszi fel, és utcát neveznek el például Szolnoki Péterről, valamint Fábián Juliról, Máté Péterről, Siklósi Örsről és DJ Palotairól is.

Egy különleges gesztusként DJ Palotai idén is fellépőként szerepel a Strand Fesztivál programjában, és a neki járó tiszteletdíjjal a szervezők a művész családját segítik - tették hozzá.

A Strand Fesztivált a jövő héten, szerdától szombatig tartják Zamárdiban.