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Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. Az NNGYK szerint az adatok célja nem a kórházak rangsorolása, hanem a betegbiztonság javítása.
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nemzeti népegészségügyi és gyógyszerészeti központfertőzésegészségügyi ellátás

Ahogy az Origo is beszámolt róla, szeptembertől nyilvánossá válnak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. Az új adatközlési módszertant a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, az NNGYK szakmai háttérbeszélgetésen ismertette.

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Szeptembertől nyilvánossá válnak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. Fotó: Pixabay

Kiderülhet, hol mennyi kórházi fertőzés történt, szeptembertől nyilvánosak lesznek az adatok

Az NNGYK szerint a nyilvánosság célja nem az, hogy rangsort állítsanak fel a kórházak között, vagy megbélyegezzék az intézményeket. 

A hangsúly a fertőzések megelőzésén, az egészségügyi ellátás minőségének fejlesztésén és a betegbiztonság erősítésén van.

A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy egy kórházi fertőzés önmagában nem jelent szakmai mulasztást. A súlyos állapotú, idős vagy krónikus betegségben szenvedő betegek kezelése eleve nagyobb fertőzési kockázattal járhat. Az invazív beavatkozások, a gépi lélegeztetés és a tartós katéterhasználat szintén növelhetik a kockázatot.

Az intézmények adatait ezért nem lehet egyszerűen összehasonlítani. Az eredményeket befolyásolja többek között a betegek állapota, az intézmények eltérő ellátási profilja, valamint az is, hogy egy kórház mennyire intenzíven keresi és vizsgálja a fertőzéseket. 

Egy magasabb fertőzési mutató így önmagában nem feltétlenül jelent rosszabb betegellátást.

A szeptemberben közzétett adatok ezért nem kórházi rangsort alkotnak, hanem olyan szakmai jelzéseket adnak, amelyek segíthetnek a problémás területek azonosításában, a további vizsgálatokban és a jól működő intézményi gyakorlatok átvételében.

 

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