Lezárások és változások a közlekedésben a Sziget Fesztivál miatt

Lezárták a közúti forgalom elől az Óbudai-szigetet a fesztivál ideje alatt és azt megelőzően, illetve azt követően az építési és bontási munkák miatt. A rendezvény környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásra kell számítani. Az autósok nem használhatják az Ángel Sanz Briz utat a Mozaik utca és a Schőn Győző utca (Auchan-behajtó) között, lezárják a Budai alsó rakpartot is a Mozaik utca és a Margit híd között, valamint a Mozaik utcát mindennap tervezetten 13 órától éjszaka 3 óráig. Ebben az időszakban a Margit híd és az Ángel Sanz Briz út–Schőn Győző utca (Auchan-behajtó) csomópont között a Budai alsó rakparton rendőrök ellenőrzik a behajtást.

A BKK idén is a közösségi közlekedést ajánlja a Sziget Fesztivál megközelítésére

Fotó: BKK

Közösségi közlekedési változások a fesztivál alatt

A 226-os autóbusz augusztus 23-ig módosított útvonalon, a Nyugati pályaudvar és Óbuda, Bogdáni út között közlekedik, az Óbudai-szigetet nem érinti.

Transzferjáratok segítik az eljutást a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről az Óbudai-szigetre augusztus 10. és 14. között, augusztus 15-én mindkét irányban, augusztus 16-án pedig az Óbudai-szigetről a repülőtérre.

A fesztivál ideje alatt, augusztus 9-én, vasárnap 22 órától augusztus 16-án, vasárnap hajnali 6 óráig a H5-ös HÉV sűrűbben, a Batthyány tér és Aquincum között folyamatosan, éjjel-nappal közlekedik.

A nagykörúti 6-os villamos éjjelente augusztus 10-től augusztus 13-ig is a hétvégi sűrűbb menetrend szerint indul.

A 901-es, a 909-es, a 918-as, a 923-as és a 934-es autóbusz-vonalakon nagyobb befogadóképességű járművek közlekednek.

A rendezvényhez kapcsolódóan Sziget CityPass by Budapest Card elnevezésű, 2 napos és 7 napos karszalagok kerülnek forgalomba, melyek augusztus 10. és 16. között, érvényességi idejük alatt korlátlan számú utazásra jogosítanak Budapest közigazgatási határán belül a legtöbb vonalon.

A megújult MOL Bubi közbringáival, akár elektromos rásegítésű kerékpárral is könnyen elérhető a rendezvény. Közvetlenül a fesztivál bejáratánál, a K-hídtól balra az Ángel Sainz Bríz úton egy ideiglenes Bubi állomás működik a fesztivál ideje alatt, ahol bérelhetők és lezárhatók a bringák augusztus 8-án 14 órától előreláthatólag augusztus 16-án a rendezvény utáni kiköltözésig.