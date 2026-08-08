Mivel a Dunán történő átkelés baleset- és életveszélyes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Sziget Fesztivál szervezőjével együttműködve a sétány menti területre kerítést helyeztetett el figyelemfelkeltő táblákkal – írja a kormany.hu.

Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra

Fotó: Mediaworks

A helyszínen a BRFK rendőri felügyeletet is biztosít a fesztivál teljes ideje alatt.

A gyorsjelentésben arról is tájékoztattak, hogy szombat délelőtt Budapesten 29 Celsius-fok, míg országosan 30 Celsius-fok volt a legmelegebb. Szombatra túlnyomóan száraz idő várható, eleinte még délnyugaton előfordulhat kisebb eső, zápor, esetleg zivatar. Azt is írták, az Országos Kórházi Főigazgatóság adatai szerint öt egészségügyi intézményben hibás a klímaberendezés, a győri kórházban pedig megkezdődött a második új transzformátor beszerelése.

Lezárások és változások a közlekedésben a Sziget Fesztivál miatt

A BKK idén is a közösségi közlekedést ajánlja a Sziget Fesztivál megközelítésére. Lezárták az Óbudai-szigetet a közúti forgalom elől a Sziget Fesztivál előkészítési és bontási munkálatai, valamint a rendezvény idejére.