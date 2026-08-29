Vasárnap újra megnyílik Budapest egyik fontos közlekedési csomópontja

A Flórián téri felüljáró északi ágán augusztus 30-án hajnalban indulhat újra a forgalom – közölte szombaton a Budapesti Közlekedési Központ. A munkák után már csak kisebb hibajavítások, valamint a felszíni csomópont helyreállítása marad hátra.

Vasárnap újra megnyílhat a Flórián téri felüljáró Fotó: BKK

Vasárnap újra megnyílhat a Flórián téri felüljáró északi ága

A több mint negyvenéves felüljárókon naponta több tízezer jármű halad át. A rekonstrukció során átépítették a pályaszerkezetet, kijavították a vasbeton elemeket, valamint megújították a hídfőket, a korlátokat és a burkolatokat is.

A beruházás teljes bruttó költségvetési kerete 3,27 milliárd forint volt. A BKK szerint a közbeszerzési versenynek köszönhetően a munkák az eredetileg becsült összeg 59,45 százalékából valósultak meg, így több mint kétmilliárd forintot takarítottak meg.

A felújítás 2025 márciusában a déli felüljáró lezárásával kezdődött. Ez 2025 novemberében nyílt meg újra, majd az északi ág rekonstrukciója következett.

37 modern BKK-automatát szereltek fel Budapesten, mutatjuk hol

A vadonatúj, nagy kijelzős jegy- és bérletautomaták telepítésével augusztus közepére befejeződött a BKK automata-hálózatának átfogó korszerűsítése. A fejlesztés eredményeként a főváros-szerte működő automaták kívül-belül megújultak, és 37 vadonatúj, nagy kijelzős készülék is szolgálja az ügyfeleket. A korszerűsítésnek köszönhetően a több mint 300 automatából álló hálózat megbízhatóbb, gyorsabb és kényelmesebb jegyvásárlást biztosít az utasok számára.