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flórián tér

Fontos állomásához érkezett a Flórián téri felüljáró felújítása

22 órája
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Augusztus első hetében megkezdődött az északi felüljáró új aszfaltburkolatának beépítése. Az őszi iskolakezdésre újraindulhat a forgalom a Flórián téri felüljáró északi hídján.
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flórián térbkkfelújítás

Újabb látványos szakaszához érkezett a Flórián téri felüljárók felújítása: augusztus első hetében megkezdődött az északi felüljáró új aszfaltburkolatának beépítése, amely a napokban be is fejeződik. A BKK beruházásában zajló hídfelújítást a rendkívüli hőség sem állította meg, bár jelentősen megnehezítette a kivitelezést. A munkák jelenlegi állása alapján a BKK azzal számol, hogy az őszi iskolakezdésre újraindulhat a forgalom a jelenleg lezárt északi felüljárón.

Látványos részéhez érkezett a Flórián téri felüljárók felújítása
Látványos részéhez érkezett a Flórián téri felüljárók felújítása. Fotó: BKK

Látványos részéhez érkezett a Flórián téri felüljárók felújítása

A BKK beruházásában és a KM Építő Kft. generálkivitelezésében zajló hídfelújítás műszaki készültsége augusztus közepére várhatóan eléri a 93 százalékot. A tartós nyári hőség jelentős kihívás elé állítja a kivitelezőt, a munkák azonban folyamatosan haladnak. A szakemberek a nagy meleghez igazítják a munkaszervezést: a zajjal nem járó feladatokat jellemzően az éjszakai órákban végzik, hogy óvják a dolgozók egészségét és a lehető legkisebb mértékben zavarják a környéken élők nyugalmát.

A híd és a csatlakozó utak aszfaltozása után, a következő hetekben még több fontos munkafolyamat vár a szakemberekre:

  • kialakítják a vízelvezető sávokat, valamint elkészítik a burkolatszivárgókat és a csepegtetőket;
  • befejezik a sókorrózió elleni védőbevonatok felhordását;
  • végleges helyükre kerülnek az acél hídtartozékok és a járművisszatartó védőkorlátok;
  • megkezdik a kőburkolatok helyreállítását és cseréjét;
  • felfestik a burkolati jeleket, valamint kihelyezik a forgalomszabályozó táblákat;
  • elkészítik a szerkezeti elemek csatlakozásainál szükséges rugalmas, vízzáró kiöntéseket.

A befejező munkákat követően, várhatóan augusztus közepén megkezdődhet a forgalomba helyezési hatósági eljárás. Ennek sikeres lezárása után az északi felüljáró ismét alkalmassá válik a biztonságos közúti forgalomra. A felüljáró forgalomba helyezését követően még kisebb javítások, valamint a Flórián téri csomópont felszíni forgalomtechnikai helyreállításához kapcsolódó munkák maradnak hátra. Ezek befejezése után fokozatosan visszaáll a beruházás előtti közlekedési rend a Flórián tér környezetében.

A felújítás második üteme a forgalom újraindításáig továbbra is forgalomkorlátozásokkal jár, ezért a BKK azt kéri az arra közlekedőktől, hogy lehetőség szerint válasszák a közösségi közlekedést, különösen a nagy kapacitású kötöttpályás járatokat.

A munkák előrehaladásáról és az aktuális forgalmi helyzetről a florianter.hu oldalon, valamint a BKK Info felületein lehet tájékozódni.

 

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