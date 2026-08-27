Rémálommá vált a fogszabályozás, Zsófi 15 foga ment tönkre, egész életében orvoshoz járhat

Rémálmok gyötörték és erős fájdalmak kínozták azt a tinédzsert, akinek egy fogorvosi kezelést követően a fogsora nagy részén károsodott a zománc. Az akkor 14 éves Zsófi egyik szemfoga „agyarszerűen” felcsúszott a fogsora fölé, ezért 2023 októberében a szakorvosa elkezdte a fogszabályzást. Másfél évvel később az eszközt eltávolították. Ezután kezdődtek a problémák.

A fogszabályzás után tönkrement a tinédzser élete Fotó: Olvasói

Erzsébet, a középiskolás lány édesanyja az Origónak elmondta: eredetileg a Szentkirályi utcai intézetbe szerettek volna járni, az ottani orvosok közölték: a beavatkozás igen egyszerű, amit a lakóhelyük szerint területileg illetékes nagykovácsi rendelőintézetben is kiválóan el tudnak végezni. A nő ebbe annak idején beletörődött.

– Felvettem a kapcsolatot a rendelővel, de csak fél évvel később kaptam időpontot. Végül elkezdték a közel másfél éves fogszabályozást. Zsófi természetesen rendszeresen megjelent az ellenőrzésen, melyre alkalmanként én is elkísértem. Az orvos minden találkozásunkkor megnyugtatott, hogy a lányommal minden rendben van, a fogsora szépen alakul – emlékezett vissza az édesanya.

2025 tavaszán a fogszabályzót eltávolították Zsófi felső fogsoráról. Mikor a lány hazaért, az édesanyja észrevette, hogy a lánya fogai kifelé állnak, ráadásul zebracsíkszerű elszíneződések jelentek meg rajtuk. A kezelést végző orvos erre azt mondta, hogy mindez teljesen normális. Ezek után távolították el a fogszabályzót az alsó fogsorról is.

– Mikor ismét megfogalmaztam a kérdéseimet, a szakorvos úgy tájékoztatott, hogy amennyiben Zsófi egy bizonyos fogkrémet használ, az három hónap alatt elmulasztja a csíkokat. Természetesen megfogadtuk a javaslatot, de ez nem vezetett eredményre – folytatta Erzsébet, aki ezek után visszavitte gyermekét a Szentkirályi utcába, ahol a szakemberek már felületi szuvasodást, illetve a fogzománckárosodást diagnosztizáltak.

Erzsébet a végsőkig elmegy a lánya érdekében Fotó: Origo

– Amikor a nagykovácsi fogorvosnál a csíkokról érdeklődtem, a szemembe mondta, hogy azok megjelenése teljesen normális. Egyszerűen képtelen vagyok elhinni, hogy szakorvosként nem ismerte fel a problémát – mondta.