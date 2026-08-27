Rémálommá vált a fogszabályozás, Zsófi 15 foga ment tönkre, egész életében orvoshoz járhat

Rémálmok gyötörték és erős fájdalmak kínozták azt a tinédzsert, akinek egy fogorvosi kezelést követően a fogsora nagy részén károsodott a zománc. Az akkor 14 éves Zsófi egyik szemfoga „agyarszerűen” felcsúszott a fogsora fölé, ezért 2023 októberében a szakorvosa elkezdte a fogszabályzást. Másfél évvel később az eszközt eltávolították. Ezután kezdődtek a problémák.
Erzsébet, a középiskolás lány édesanyja az Origónak elmondta: eredetileg a Szentkirályi utcai intézetbe szerettek volna járni, az ottani orvosok közölték: a beavatkozás igen egyszerű, amit a lakóhelyük szerint területileg illetékes nagykovácsi rendelőintézetben is kiválóan el tudnak végezni. A nő ebbe annak idején beletörődött.
– Felvettem a kapcsolatot a rendelővel, de csak fél évvel később kaptam időpontot. Végül elkezdték a közel másfél éves fogszabályozást. Zsófi természetesen rendszeresen megjelent az ellenőrzésen, melyre alkalmanként én is elkísértem. Az orvos minden találkozásunkkor megnyugtatott, hogy a lányommal minden rendben van, a fogsora szépen alakul – emlékezett vissza az édesanya.
2025 tavaszán a fogszabályzót eltávolították Zsófi felső fogsoráról. Mikor a lány hazaért, az édesanyja észrevette, hogy a lánya fogai kifelé állnak, ráadásul zebracsíkszerű elszíneződések jelentek meg rajtuk. A kezelést végző orvos erre azt mondta, hogy mindez teljesen normális. Ezek után távolították el a fogszabályzót az alsó fogsorról is.
– Mikor ismét megfogalmaztam a kérdéseimet, a szakorvos úgy tájékoztatott, hogy amennyiben Zsófi egy bizonyos fogkrémet használ, az három hónap alatt elmulasztja a csíkokat. Természetesen megfogadtuk a javaslatot, de ez nem vezetett eredményre – folytatta Erzsébet, aki ezek után visszavitte gyermekét a Szentkirályi utcába, ahol a szakemberek már felületi szuvasodást, illetve a fogzománckárosodást diagnosztizáltak.
– Amikor a nagykovácsi fogorvosnál a csíkokról érdeklődtem, a szemembe mondta, hogy azok megjelenése teljesen normális. Egyszerűen képtelen vagyok elhinni, hogy szakorvosként nem ismerte fel a problémát – mondta.
Zsófia az elváltozás miatt semmilyen cukros és savas ételt, illetve italt nem fogyaszthat.
– A lányom az átlagosnál nagyobb akaraterejénél fogva a korlátozást betartja. Korábban rendszeresen rémálmai voltak, ugyanis reálisan tartott attól, hogy ilyen fiatalon elveszíti a fogait. Elfogultság nélkül kijelenthetem, hogy gyermekem egy gyönyörű, fiatal lány, akiből akár modell is válhatott volna – mesélte az édesanya.
Zsófin a történtek után egy úgynevezett iconkezelést végeztek Budapesten. Ennek lényege, hogy egy speciális, folyékony, fényre kötő műgyantát juttatnak a felületesen sérült, porózus fogzománcba, ami lezárja a fog szerkezetét. Ez csak részleges megoldást jelent a tinédzser számára.
– A kezelésre közel egy éven keresztül jártunk. Előre megmondták, hogy az eljárástól nem várható 100 százalékos gyógyulás, a fogzománc nem állítható helyre – tudatta Erzsébet.
Zsófia fogszabályzását a közelmúltban újrakezdte egy másik szakorvos. A kezelést követően a lány 15 érintett fogára speciális héjat húznak, amit viszont időközönként élete végéig cserélni szükséges.
A fogszabályzás különös körültekintést igényel
Az édesanya az ügyben panaszt tett Pest Vármegyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalánál. A panaszt a szerv kivizsgálta, az erről szóló jelentést pedig már kézbesítették Erzsébetnek.
A hivatal azt állapította meg, hogy a kezelőorvos által nyújtott ellátás minősége – a páciens egyéni adottságait figyelembe véve – részben megfelelő volt, azonban a fogszabályzó kezelés megkezdése előtt elvégzendő vizsgálatok egy része elmaradt (például a kezdeti állapot felméréséhez szükséges röntgenfelvétel), melyek egy pontosabb kezelési terv készítéséhez, dokumentálásához és „a beteg felé történő informatívabb kommunikálásához, annak értő elfogadásához” nyújthattak volna segítséget. A betegtájékoztatásra vonatkozó információk az esetleges kockázatokat, következményeket és a reálisan várható kezelési végeredményt illetően hiányosak voltak és félreértésekre adhattak okot, ami végül az orvos-beteg kapcsolat bizalmi válságához, megromlásához vezetett. A hivatal a panaszt megalapozottnak találta, a családot pedig arról tájékoztatta, hogy a megállapított szakmai hibák és jogszabályi kötelezettség megszegése miatt megteszi a hatáskörébe tartozó szükséges intézkedéseket.
Az Origo telefonon elérte Dr. P. Zsuzsa fogorvost is, ő azonban – dacára annak, hogy Erzsébet írásban felmentette őt az orvosi titoktartási kötelezettség alól, és hozzájárult lapunk tájékoztatásához – munkatársunkra csapta a telefont.
A család jogi képviselője, Balogi Zsófia azonban az Origónak elmondta, hogy a tények alapján Zsófi és édesanyja kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt.