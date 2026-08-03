Folytatódik a pokoli hőség, 38 fok is lehet hétfőn

Marad a forróság. Csak helyenként alakulhat ki zápor, zivatar, de igazi felfrissülést ezek sem adnak.
Hétfőn marad a forróság. A napsütés mellett délután gomolyfelhők képződnek, melyekből helyenként kialakulhat zápor, zivatar. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Kora reggel 27, délután 38 fok várható a térségben. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ha tehetjük, kerüljük a tűző napfényt!
Hétfőre három megyét kivéve a legmagasabb riasztást adták ki a hőség miatt. A középhőmérséklet 29 fok felett alakul!
Kedden még melegebb lesz
Kedden csaknem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomolyfelhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a délies szél. Kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk.
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