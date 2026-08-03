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magyar nemzeti múzeum

Ikonikus Ford Mustanggal érkezett a világhírű magyar professzor a Nemzeti Múzeumba - videó

39 perce
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Különleges jelenettel nyílt meg a Magyar Nemzeti Múzeum új időszaki kiállítása: dr. Kaáli Nagy Géza egy 60 éves, tűzpiros Ford Mustanggal gördült be a megnyitóra. Az Amerikai álom tárlaton személyes relikviái is helyet kaptak.
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magyar nemzeti múzeumfordtárlatkiállítás

Nagy érdeklődés mellett nyílt meg a Magyar Nemzeti Múzeum új időszaki tárlata, az Amerikai álom – Magyarok az Egyesült Államokban 1776–2026. A kiállítás egyik különleges szereplője a világhírű orvosprofesszor, dr. Kaáli Nagy Géza, aki egy 60 éves, tűzpiros Ford Mustanggal érkezett a megnyitóra – írja a Beol.

Ford Mustang
Kaáli Nagy Géza nem titkolja: Mustang rajongó. Fotó: Kaáli Autó-Motor Múzezum

Különleges Mustanggal érkezett Kaáli professzor

A gyulai születésű, Orosháza díszpolgáraként ismert dr. Kaáli Nagy Géza személyes tárgyai és ritkán látható relikviái is helyet kaptak a kiállításon, amelyek azt mutatják be, hogyan vált magyarként az amerikai álom egyik megtestesítőjévé.

A professzor ikonikus, 60 éves Ford Mustangjával gördült a megnyitóra, ahol a legendás sportautó magyar vonatkozásairól és különlegességeiről is mesélt.

 A Kaáli Autó-Motor Múzeumból egy másik Mustang is érkezett, amely szintén megtekinthető a tárlaton.

Magyar sikertörténetek és ritka relikviák

A kiállítás az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójához kapcsolódva mutatja be a magyar–amerikai kapcsolatok több mint két és fél évszázados történetét. A látogatók olyan híres magyarok tengerentúlon fennmaradt emlékeit is láthatják, mint Kossuth Lajos, Szent-Györgyi Albert, Gábor Zsazsa vagy Szeleczky Zita.

Ford-alkatrészekből készült Mustang-szobor, novemberig az időszaki kiállításon látható. 
Fotó: Kaáli Autó-Motor Múzezum

A tárlat egyik látványossága Barta János szobrászművész Mustangot ábrázoló alkotása is, amely kizárólag Ford- és Mustang-alkatrészekből készült. Az Amerikai álom – Magyarok az Egyesült Államokban 1776–2026 című kiállítás novemberig látogatható a Magyar Nemzeti Múzeumban.

 

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