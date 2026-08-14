Augusztus 20: komoly forgalomkorlátozások jönnek Budapesten

Az augusztus 20-ai ünnepségek miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2026. augusztus 25-ig Budapesten.

Forgalomkorlátozások lesznek Budapesten az ünnep miatt - Illusztráció

Fotó: Csudai Sándor

A lezárások és a megállási tilalmak több kerületet érintenek, és nemcsak az ünnepnapon, hanem az azt megelőző és követő napokon is lehetnek korlátozások.

A rendőrségi tájékoztatás alapján többek között a belvárosban, a rakpartok környékén és a budai Vár térségében is számítani kell forgalmi változásokra. Egyes útszakaszokon teljes lezárás, máshol időszakos vagy szakaszos korlátozás nehezítheti a közlekedést.

Lista a forgalomkorlátozásokról

A Budapesti Rendőr-főkapitányság arra kéri a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi rendről.

A teljes listát, a pontos időpontokat és az érintett útszakaszokat a rendőrség hivatalos oldalán található tájékoztató és térkép tartalmazza.

Innen lesz a legélvezhetőbb az augusztus 20-i tűzijáték

Közeleg az államalapítás ünnepe, aminek apropóján már most összeszedtük, hova lesz érdemes menned, hogy a lehető legjobb rálátást élvezhesd a tűzijátékra. Habár maga a fényjáték rövidebb lesz, mint eddig, egy nagyobb audiovizuális történet részeként fog szerepet kapni, míg az augusztus 20-i programok között újdonságok is lesznek.