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forsthoffer ágnes

Forsthoffer Ágnes: Magyarország nehéz, kritikus napok előtt áll

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A köztársasági elnöki jogkört ideiglenesen gyakorló házelnök arra kérte a lakosságot, hogy felelősen használják az erőforrásokat.
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forsthoffer ágneslakosságmagyarország

Rendkívüli üzenetet intézett a lakossághoz Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnöki jogkört ideiglenesen gyakorló házelnök. Közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy az országot komoly kihívások elé állítja a tartós hőség, a szárazság és az egyre súlyosbodó vízhiány.

Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenárisülés, 2026.06.30. Forsthoffer Ágnes, ForsthofferÁgnes
Forsthoffer Ágnes
Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Magyarország nehéz, kritikus napok előtt áll. A rendkívüli hőség, a szárazság tovább fokozódik. A tavak, a folyók apadnak. A vízhiány miatt az erőművek is leállásra kényszerülnek, miközben az energiahálózatra érkező igény egyre nő. Sok településen már minden csepp víz ajándék

 – fogalmazott.

A szombat este közzétett beszédében a házelnök úgy fogalmazott, „a helyzet valóban súlyos, és a következő napok sem ígérkeznek könnyűnek, ezért felelősséggel, fegyelmezetten és egymás iránti figyelemmel kell végigmennünk ezen az egész országot próbára tévő időszakon".

Azt üzente a lakosságnak, most az is sokat segít, ha elhalasztják az autómosást, a porszívózást, pár fokkal visszavesznek a klímázásból, vagy nem használnak szárítógépet.

Én tudom, és a történelem is bizonyítja, hogy Magyarország segítőkész, Magyarország megértő, Magyarország jó szándékú. Én most ezt a Magyarországot hívom cselekvésre. Kérem, jöjjön mindenki, és tegye hozzá azt, amit tud

– jelentette ki Forsthoffer Ágnes.

A házelnök végül arról beszélt, reméli, hogy amikor ezen a nehéz időszakon túl lesz az ország, a mindennapokban is jobban óvjuk majd folyóinkat, tavainkat, erdeinket és termőföldjeinket.

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