A Fővárosi Állat- és Növénykert megnyitásának 160. évfordulóját ünnepelték vasárnap Budapesten. Karácsony Gergely főpolgármester az eseményen Budapest egyik legszebb történetének nevezte az intézmény elmúlt 160 évét, és kiemelte, hogy az állatkert évente több mint egymillió látogatót fogad – közölte az MTI.

160 éves lett a Fővárosi Állat- és Növénykert

Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

A főpolgármester felidézte, hogy az állatkertet a reformkor szellemiségét továbbvivő civilek alapították. Kiemelte, hogy a főváros büszke az intézményben folyó szakmai és természetvédelmi munkára. Az állatkert újdonságai közül a Biodóm megnyitását is megemlítette.

Sós Endre főigazgató arról beszélt, hogy megalapításakor a budapesti állatkert a világ harmincadik ilyen intézménye volt, elsődleges feladata pedig az volt, hogy minél több állatfajt mutasson be a közönségnek. Az elmúlt másfél évszázadban azonban jelentősen átalakult a szerepe, és mára természetvédelmi központként is működik.

Az intézmény története során számos állatvédelmi és fajmegőrzési programban vett részt. Bekapcsolódott többek között a magyar kutyafajták megmentésébe, a hucul ló népszerűsítésébe, az 1930-as években pedig az európai bölény megmentésébe. A budapesti állatkertben született meg a világ első, mesterséges megtermékenyítéssel fogant orrszarvúja is.

Kötet jelent meg a Fővárosi Állat- és Növénykert 160 éves történetéről

Az évforduló alkalmából könyv is megjelent a Fővárosi Állat- és Növénykert történetéről. Hanga Zoltán szóvivő tájékoztatása szerint a kötet archív felvételek és történetek segítségével mutatja be az intézmény elmúlt 160 évét.