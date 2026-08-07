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kislány

Fürdőzni ment a Sajóhoz a 14 éves kislány, tragédia lett a vége

2 órája
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Tragédia történt 2026. augusztus 3-án Köröm közelében, ahol egy 14 éves kislány fürdőzni indult a Sajóhoz. H. Titanillát még sikerült kihúzni a folyóból, de az életét már nem tudták megmenteni.
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A fulladás áldozata egy tízgyermekes, nehéz körülmények között élő család tagja volt, amelynek megsegítésére a tragédia után gyűjtést indítottak.

Belefulladt egy 14 éves kislány a Sajóba (illusztráció)
Belefulladt egy 14 éves kislány a Sajóba (illusztráció)
Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook oldala

A Sajóba fulladt egy 14 éves kislány

Szörnyű tragédia történt augusztus 3-án Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Köröm közelében. Egy 14 éves kislány, H. Titanilla a hőségben egy szomszédjával ment le fürdeni a Sajóhoz, amikor elmerült a folyóban.

A gyermeket sikerült kihúzni a vízből, a helyszínre érkező mentők pedig azonnal megkezdték az újraélesztését. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint az emelt szintű újraélesztési kísérlet ellenére sem tudták megmenteni az életét.

A kislány idén fejezte be az általános iskolát, és egy tízgyermekes, nehéz körülmények között élő család tagja volt. Édesapja a tragédia idején Debrecenben dolgozott, ott értesítették lánya haláláról. A történtek után a család ismerősei gyűjtést indítottak, hogy segítsenek a hozzátartozóknak ebben a rendkívül nehéz időszakban – írta meg a BOON.

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