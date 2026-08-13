Megrázó részletek derültek ki a ceredi tónál történt fulladásos tragédiáról

Hatalmas tragédia történt tegnap késő délután a Nógrád megyei Cered határában, a Négy-tónál. Az Ipoly-völgyi Különleges Mentők tájékoztatása szerint, egy háromtagú csoport csónakja felborult a vízen. Ketten partra tudtak jutni, azonban harmadik társuk egy 16 éves fiatal elmerült, majd fulladás követelte az életét. A fiú halálhíre nem csak szülőfaluja és lakhelye, Zabar lakóit rázta meg, hanem Ceredét is.

Fulladásos tragédia történt a ceredi tónál. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Fulladásos tragédia történt a ceredi tónál

A NOOL értesülései szerint a 16 éves fiatal Zabar községen élt. Megkeresésükre Ferencz Nándor, a falu polgármestere elmondta: megrendüléssel értesültek a tragédiáról, ami miatt teljes sokkban vannak.

Nagyon megviseltek minket a történtek, hiszen jól ismertük őt. Ide járt óvodába és általános iskolába. Egy halmozottan hátrányos helyzetű család gyermeke volt. Az édesanyja 10-12 évvel ezelőtt, még kiskorában elhunyt. A testvére Komárom-Esztergom megyében él, gyakran meglátogatta őt. Itthon édesapjánál, vagy a rokonainál lakott

- mondta a polgármester, aki azt is elárulta: a fiú nagyon vágyott a szeretetre, és kamaszkorú révén a társaságra is.

Ferencz Nándor azt is elmondta, hogy a fiatal a tóhoz rokonaival ment fürdeni, azonban úszni egyikük sem tudott. Kiemelte, hogy már beszélt a családdal, akik teljes mértékben számíthatnak a zabari önkormányzat támogatására.

Gyorsan érkezett a segítség, de már nem tudták megmenteni a fiatalt

Petrovics Ferenc, Cered polgármestere elmondta, az eddigi információik szerint három fiatal – két kiskorú és egy nagykorú személy – tartózkodott a vízben. A horgászok által használt csónakot elkötötték, majd a csónak felborult, és mindhárman a vízbe kerültek. A három személy közül kettőnek sikerült kijutnia a partra, majd bementek a községbe, ahol segítséget kértek.

Tudomásom szerint a két személy a segélyhívón keresztül kért segítséget. A segélyhívást követően értesítették a katasztrófavédelmet, a rendőrséget és a légimentőket. Utóbbiak nagyon rövid időn belül megérkeztek a helyszínre. Engem a katasztrófavédelem, valamint a helyi körzeti megbízott rendőr értesített a történtekről

- közölte a polgármester, aki azt is felidézte, amikor ő a helyszínre érkezett, két salgótarjáni hivatásos tűzoltó már a vízben tartózkodott, és megkezdték az elmerült személy keresését. A mentéshez a balassagyarmati különleges mentőegységet is riasztották, de mire megérkeztek a salgótarjáni hivatásos tűzoltók már megtalálták az elmerült személyt.