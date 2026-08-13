Megrázó részletek derültek ki a ceredi tónál történt fulladásos tragédiáról

Hatalmas tragédia történt tegnap késő délután a Nógrád megyei Cered határában, a Négy-tónál. Az Ipoly-völgyi Különleges Mentők tájékoztatása szerint, egy háromtagú csoport csónakja felborult a vízen. Ketten partra tudtak jutni, azonban harmadik társuk egy 16 éves fiatal elmerült, majd fulladás követelte az életét. A fiú halálhíre nem csak szülőfaluja és lakhelye, Zabar lakóit rázta meg, hanem Ceredét is.
Fulladásos tragédia történt a ceredi tónál
A NOOL értesülései szerint a 16 éves fiatal Zabar községen élt. Megkeresésükre Ferencz Nándor, a falu polgármestere elmondta: megrendüléssel értesültek a tragédiáról, ami miatt teljes sokkban vannak.
Nagyon megviseltek minket a történtek, hiszen jól ismertük őt. Ide járt óvodába és általános iskolába. Egy halmozottan hátrányos helyzetű család gyermeke volt. Az édesanyja 10-12 évvel ezelőtt, még kiskorában elhunyt. A testvére Komárom-Esztergom megyében él, gyakran meglátogatta őt. Itthon édesapjánál, vagy a rokonainál lakott
- mondta a polgármester, aki azt is elárulta: a fiú nagyon vágyott a szeretetre, és kamaszkorú révén a társaságra is.
Ferencz Nándor azt is elmondta, hogy a fiatal a tóhoz rokonaival ment fürdeni, azonban úszni egyikük sem tudott. Kiemelte, hogy már beszélt a családdal, akik teljes mértékben számíthatnak a zabari önkormányzat támogatására.
Gyorsan érkezett a segítség, de már nem tudták megmenteni a fiatalt
Petrovics Ferenc, Cered polgármestere elmondta, az eddigi információik szerint három fiatal – két kiskorú és egy nagykorú személy – tartózkodott a vízben. A horgászok által használt csónakot elkötötték, majd a csónak felborult, és mindhárman a vízbe kerültek. A három személy közül kettőnek sikerült kijutnia a partra, majd bementek a községbe, ahol segítséget kértek.
Tudomásom szerint a két személy a segélyhívón keresztül kért segítséget. A segélyhívást követően értesítették a katasztrófavédelmet, a rendőrséget és a légimentőket. Utóbbiak nagyon rövid időn belül megérkeztek a helyszínre. Engem a katasztrófavédelem, valamint a helyi körzeti megbízott rendőr értesített a történtekről
- közölte a polgármester, aki azt is felidézte, amikor ő a helyszínre érkezett, két salgótarjáni hivatásos tűzoltó már a vízben tartózkodott, és megkezdték az elmerült személy keresését. A mentéshez a balassagyarmati különleges mentőegységet is riasztották, de mire megérkeztek a salgótarjáni hivatásos tűzoltók már megtalálták az elmerült személyt.
Petrovics Ferenc azt is kifejtette, hogy sajnos a fiú életét már nem lehetett megmenteni. Polgármesterként és emberként is megrázták a történtek a ceredi községvezetőt
A községvezető aláhúzta, hogy a Négy-tó magántulajdonban van, tehát nem Cered önkormányzatának tulajdona. A baleset pontos körülményeinek, illetve az esetleges felelősségi kérdéseknek a vizsgálata a hatóságok feladata.
Polgármesterként, apaként és ceredi emberként is megrázott bennünket ez a tragédia. Őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak. Egy ilyen esemény mindannyiunk számára megrendítő, különösen akkor, amikor fiatalokról van szó
Petrovics Ferenc kiemelte, hogy most elsősorban az elhunyt családjára és hozzátartozóira gondolnak. Mindemellett köszönete mondott a mentésben résztvevő valamennyi szakembernek az áldozatos munkájáért.