Telt házzal nyílt meg újra a barlangfürdő Miskolcon, ahol két éve hatalmas tűz pusztított – képek

A fürdő ünnepélyes újranyitásán Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület - Fidesz-KDNP) polgármester úgy fogalmazott, csütörtökön részben helyreáll a rend, amit a két évvel ezelőtti tűz borított fel.

Az Európában is ritka, természetes barlangjáratokban lévő fürdő felújítására mintegy 1,5 milliárd forintot költöttek

Fotó: Horvath Csongor / Miskolctapolca Barlangfürdő

A létesítmény megnyitásával egy biztonságosabb, korszerű és fenntartható barlangfürdőt kapnak vissza a lakosok és a vendégek.

A városvezető szerint a tűzesettel egy hosszú és viszontagságos út kezdődött. A helyreállítás sikere a beruházásban részt vevő emberek odaadásának eredménye, amelyért köszönetet mondott nekik.

Fotó: Horvath Csongor / Miskolctapolca Barlangfürdő

Nemcsak a fürdő, egész Miskolc megérezte a tűz hatását

Czipa András, a Tisza Párt országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, a tűz után Miskolctapolca elcsendesedett, a korábbi nyüzsgést, a turistákat és a kígyózó sorokat üres utcák váltották fel. Ennek hatását pedig nemcsak a fürdő, hanem a szállásadók, vendéglátósok, helyi vállalkozások és végső soron egész Miskolc megérezte.

A képviselő szerint a fürdő újranyitása egyben azt is jelenti, hogy az élet visszatér Miskolctapolcára.

Jelezte,a helyreállítás ugyanakkor még nem ért véget, a gyógyászati részleg jelenleg nem működik, de az önkormányzattal együttműködve sikerült biztosítani, hogy a gyógymasszázs és a gyógytorna az átmeneti időszakban is elérhető maradjon Miskolcon.

Fotó: Horvath Csongor / Miskolctapolca Barlangfürdő

Már zajlanak a szakmai és politikai egyeztetések arról, milyen stratégia mentén folytatódjon a barlangfürdő fejlesztése, amit olyan ügynek nevezett, „amelyben nem az a fontos, hogy ki melyik politikai oldalon áll, hanem az, hogy Miskolc előrébb jusson” – mondta.

Fotó: Miskolctapolca Barlangfürdő

Czipa András az újranyitást egy új kezdetnek nevezte. Ennek célja egy olyan fürdő kialakítása, amely megőrzi mindazt, ami különlegessé és világhírűvé tette, ugyanakkor képes megújulni, újra turistákat vonzani Miskolcra, munkát és bevételt biztosítani a helyi vállalkozásoknak.

Az ünnepi hétvégén Pezsgés Miskolctapolcán címmel négynapos programsorozatot is szerveznek koncertekkel, gasztronómiai és közösségi programokkal a Babits sétányon, a fürdő bejáratnál.

A repülőtéren csütörtöktől szombatig a Legendák a Levegőben című rendezvényen légi bemutatókkal, különleges repülőgépekkel, családi programokkal és Bessenyei Péter bemutatójával várják a közönséget – írja az MTI.