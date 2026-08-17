E. coli baktériumot találtak a Kecskeméti Fürdő medencéiben

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi és vízminőségi hatósági ellenőrzéséről készült tájékoztató szerint jelentős határérték-túllépéseket mértek a Kecskeméti Fürdő több medencéjében.

Két medencében is jelentős határérték-túllépéseket mértek a Kecskeméti Fürdőben - Illusztráció

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A dokumentumot Csőszi Attila országgyűlési képviselő kérésére adták át, aki hétfőn nyílt levélben fordult Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármesterhez – írja a Baon.

A vizsgálat során a gyógymedence 1-ben és a gyógymedence 2-ben is E. coli baktériumot mutattak ki. A megengedett határérték mindkét esetben nulla, ehhez képest 12-es, illetve 18-as értéket mértek.

A bemelegítő medencében szintén problémát találtak: ott Pseudomonas aeruginosa jelenlétét mutatták ki, 300-as értékkel a nulla megengedett határérték mellett.

Csőszi Attila nyílt levelében arra is magyarázatot kér, hogyan fordulhatott elő, hogy a mintavétel július 21-én megtörtént, az érintett medencéket azonban csak augusztus 7-én zárták le.

A TISZA országgyűlési képviselője a következőket írta le, dokumentummal alátámasztva a Facebook-posztjában:

„Tisztelt Polgármester Asszony!

Kérésemre megkaptam a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal igazgatójától, dr. Havassy Sándortól a Kecskeméti Fürdő medencéiben végzett népegészségügyi/ vízminőségi hatósági ellenőrzésről készült tájékoztatót.

A tájékoztatóban található táblázat szerint a vizsgálatok az alábbi medencékben jelentős mértékű határérték túllépéseket állapított meg: a gyógymedence 1. és gyógymedence 2-ben E.coli baktériumot (a megengedett határérték 0, ezzel szemben 12, illetve 18-as értékeket mértek), a bemelegítő medencében pedig Pseudomonas aeruginosa-t (megengedett érték 0, ezzel szemben 300-as értéket mértek).

Az E.Coli baktérium bélrendszeri és húgyúti gyulladást, valamint súlyos szövődményeket okozhat, a pseudomonas aeruginosa pedig a gyenge immunrendszerűeknek súlyos gyulladást, tüdőgyulladást és sebfertőzést okozhat. Nehezen gyógyítható, mert sok gyógyszer (antibiotikum) ellen védekezni tud.

Emellett a képviselő pontokba szedve tett fel több kérdést is a polgármesternek.