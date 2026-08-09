A fúrt kút kialakításánál nem csupán az 50 méteres mélységhatárt kell figyelembe venni, hanem az első vízzáró réteg elhelyezkedését is. A feltételek területenként eltérhetnek, ezért a munkálatok előtt ellenőrizni kell, szükség van-e engedélyre vagy bejelentésre.

A fúrt kút megoldást jelenthet a vízkorlátozás idején, létesítését azonban szigorú szabályok kötik. Az engedély nélküli kútfúrás milliós bírsággal járhat (illusztráció)

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Milliós bírságot is kockáztathat, aki szabálytalanul fúrat kutat

A tartós aszály, az alacsony vízállások és a szigorodó vízkorlátozások miatt egyre többen gondolkodnak saját vízforrás kialakításán. A fúrt kút azonban nem minden esetben létesíthető szabadon, a szabályok megsértése pedig komoly, akár milliós bírsággal is járhat.

Háztartási kútnak általában az a legfeljebb 50 méter mély kút minősül, amely nem éri el az első vízzáró réteget, és a háztartás vízigényét szolgálja. A fúrt kutak vizét elsősorban kerti locsolásra, állatok itatására vagy más háztartási célokra használhatják.

A létesítésnél azonban nem kizárólag a mélység a döntő. Azt is vizsgálni kell, hogy hol található az első vízzáró réteg, mert ez határozhatja meg, szükség van-e engedélyre vagy bejelentésre.

A helyi vízföldtani adottságok ezért településenként eltérő feltételeket eredményezhetnek. A vízhiány önmagában senkit sem mentesít az előírások betartása alól.

A kút kialakítása előtt célszerű szakemberrel és az illetékes hatósággal is egyeztetni. Egy szabálytalanul megépített fúrt kút nemcsak pénzügyi kockázatot jelenthet, hanem a felszín alatti vízkészletet is veszélyeztetheti. A fúrt kutak ezért csak a helyi adottságok és a vonatkozó előírások ismeretében jelenthetnek biztonságos megoldást a vízhiányra – írja a Kemma.hu.

Fúrt kút bejelentése: súlyos büntetés is járhat annak, aki elmulasztja

A kertes házak tulajdonosai számára a saját vízforrás mindig is értékes megoldás volt. Sokan azonban nincsenek tisztában a pontos szabályokkal, rosszul tudják, mikor kell engedélyt kérni vagy bejelentést tenni. Egy félreértett szabály pedig kellemetlenségeket okozhat, vagy akár bírság megfizetésével járhat. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a fúrt kutakról, illetve azok megfelelő karbantartásáról.