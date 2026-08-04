Kiakadtak a lakók, a legnagyobb kánikulában indult be a fűtés Szombathelyen

Szombathelyen, a Váci Mihály utcában érte kellemetlen meglepetés egy társasház lakóit. A legnagyobb kánikulában, a harmadfokú hőségriasztás idején beindult ugyanis a fűtés.

A legnagyobb kánikulában indult be a fűtés

Fotó: Pexels / LUXXCREATIVE.COM (Illusztráció)

Fűtés a kánikulában

A vaol.hu megkeresésére az egyik érintett, egy kutyájával élő nyugdíjas, Sipőcz Ernőné elmondta, hogy hétfő este kezdődött a probléma, amely kedd délelőttig tartott. Az asszonynak nincs klímája, így különösen nehéz helyzetbe került. A radiátort ugyan el tudta zárni, de a forró csövek továbbra is hőt adtak le, ezzel szinte elviselhetetlenné téve a lakás hőmérsékletét. Mint kiderült, a szomszédai is ugyanerről a bosszúságról számoltak be, más lakásokban is váratlanul beindult a fűtés.

Hát, ne tudja meg, mi volt itt!

– összegezte a helyzetet a lapnak az asszony.

A nő felvette a kapcsolatot a közös képviselővel és a távhőszolgáltató ügyfélszolgálatával is, majd Horváth Soma alpolgármestert is értesítette a problémáról, ezt követően pedig rövid időn belül megszűnt a probléma.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. tájékoztatása szerint a fűtési szezon végén a fűtési rendszereket mechanikusan is elzárják, a keringetőszivattyúkat pedig lekapcsolják - ezúttal azonban meghibásodott az egyik elzáró szerkezet.