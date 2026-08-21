Galamb Alex a nyomorból indult, de most ő süthette a vármegye kenyerét

Galamb Alex, az ország kedvenc roma pékje nevét a pandémia idején ismerhette meg a széles nyilvánosság. A fiatal, Hernádnémetiben élő pék a fejébe vette, hogy az utcáról a házába invitálja a gyerekeket, hogy megmutassa nekik, hogyan készül a pizza és a kakaós csiga. Az első alkalmat továbbiak is követték, és a szép, lassan kialakuló szakkör sikerén felbuzdulva a férfi létrehozta a Sütni Jó! Alapítványt.

Negyedszer is Galamb Alex (Vanessza lányával) sütötte a vármegye kenyerét Fotó: Galamb Alex

Alex élete nem volt mindig egyszerű. Az édesapját korán elvesztette, az édesanyja pedig sokszor bántalmazta, és nem hagyta, hogy iskolába járjon. A mélyszegénységben élő fiú a tilalom ellenére elment, és egy idő után maga kéredzkedett be a miskolci gyermekvárosba. Ott más gyerekek számára teljesen hétköznapi dolgokat is megtanult, többek között azt, hogy a mosdó használata után kezet kell mosni. A férfi ezekről ma őszintén és szégyenkezés nélkül beszél.

- Letagadhatnám, hogy honnan indultam, de azzal nem motiválnék senkit. Igen, régen előfordult, hogy a társaim azért közösítettek ki, mert büdösnek találtak, de be kell vallanom, hogy valóban nem voltam illatos. Nagyon sok gyereket ismerek, aki kilátástalannak érzi a helyzetét, ezáltal motiválatlan lett.

Az én példám viszont igazolja, hogy kellő kitartással van kiút a nyomorból. Én szerencsés voltam, mert a gyermekvédelmi rendszernek köszönhetően kiváló pedagógusok foglalkoztak velem. Ezért és szeretném ma én felkarolni azokat a gyerekeket, akik ma hasonló helyzetben élnek, mint egykor én

– mesélte Alex az Origónak.

Galamb Alex sokat foglalkozik a kis pártfogoltjaival Fotó: Galamb Alex

Galamb Alex számára nincs leállás

Alex a pékbizonyítvány megszerzése után nem fejezte be a tanulást. A fejébe vette, hogy értelmiségi lesz, de tudta, hogy előbb le kell érettségiznie. A munka mellett tehát esténként gyakorolt és a könyveket bújta, de a befektetett munka meghozta gyümölcsét. Később technikusi és oktatói bizonyítványt is szerzett, jelenleg pedig a egy év választja el attól, hogy a Tokaj-Hegyalja Egyetemen átvegye a tanítói diplomáját. A sikereiről rendszeresen többek között a Bors is rendszeresen beszámolt, így egyre többen megismerték az élettörténetét.

Soha nem felejtem el, hogy régen elültek mellőlem a villamoson, ma pedig ismeretlenek is odajönnek hozzám beszélgetni. Hálás vagyok a társadalomnak, hogy befogadott. Örömmel mondtam igent, amikor Borsod vármegye vezetősége negyedszer is felkért, hogy a nemzeti ünnep alkalmából süssem én a vármegye kenyerét.

Kissé meglepődtem, hogy idén Hernádkak ünnepi süteményét is én készíthettem, és további felkéréseket is kaptam, de kapacitás híján azokat már nem tudtam elvállalni – mosolygott Alex.