Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
pék

Galamb Alex a nyomorból indult, de most ő süthette a vármegye kenyerét

28 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hatalmas megtiszteltetés érte az ország kedvenc roma pékjét. Immár negyedik alkalommal süthette Galamb Alex Borsod vármegye kenyerét, ám idén Hernádkak vezetése is felkérte ugyanerre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pékromaszegénynyomor

Galamb Alex, az ország kedvenc roma pékje nevét a pandémia idején ismerhette meg a széles nyilvánosság. A fiatal, Hernádnémetiben élő pék a fejébe vette, hogy az utcáról a házába invitálja a gyerekeket, hogy megmutassa nekik, hogyan készül a pizza és a kakaós csiga. Az első alkalmat továbbiak is követték, és a szép, lassan kialakuló szakkör sikerén felbuzdulva a férfi létrehozta a Sütni Jó! Alapítványt.

Galamb Alex
Negyedszer is Galamb Alex (Vanessza lányával) sütötte a vármegye kenyerét  Fotó: Galamb Alex

Alex élete nem volt mindig egyszerű. Az édesapját korán elvesztette, az édesanyja pedig sokszor bántalmazta, és nem hagyta, hogy iskolába járjon. A mélyszegénységben élő fiú a tilalom ellenére elment, és egy idő után maga kéredzkedett be a miskolci gyermekvárosba. Ott más gyerekek számára teljesen hétköznapi dolgokat is megtanult, többek között azt, hogy a mosdó használata után kezet kell mosni. A férfi ezekről ma őszintén és szégyenkezés nélkül beszél.

- Letagadhatnám, hogy honnan indultam, de azzal nem motiválnék senkit. Igen, régen előfordult, hogy a társaim azért közösítettek ki, mert büdösnek találtak, de be kell vallanom, hogy valóban nem voltam illatos. Nagyon sok gyereket ismerek, aki kilátástalannak érzi a helyzetét, ezáltal motiválatlan lett. 

Az én példám viszont igazolja, hogy kellő kitartással van kiút a nyomorból. Én szerencsés voltam, mert a gyermekvédelmi rendszernek köszönhetően kiváló pedagógusok foglalkoztak velem. Ezért és szeretném ma én felkarolni azokat a gyerekeket, akik ma hasonló helyzetben élnek, mint egykor én

 – mesélte Alex az Origónak.

Galamb Alex sokat foglalkozik a kis pártfogoltjaival  Fotó: Galamb Alex

Galamb Alex számára nincs leállás

Alex a pékbizonyítvány megszerzése után nem fejezte be a tanulást. A fejébe vette, hogy értelmiségi lesz, de tudta, hogy előbb le kell érettségiznie. A munka mellett tehát esténként gyakorolt és a könyveket bújta, de a befektetett munka meghozta gyümölcsét. Később technikusi és oktatói bizonyítványt is szerzett, jelenleg pedig a egy év választja el attól, hogy a Tokaj-Hegyalja Egyetemen átvegye a tanítói diplomáját. A sikereiről rendszeresen többek között a Bors is rendszeresen beszámolt, így egyre többen megismerték az élettörténetét.

Soha nem felejtem el, hogy régen elültek mellőlem a villamoson, ma pedig ismeretlenek is odajönnek hozzám beszélgetni. Hálás vagyok a társadalomnak, hogy befogadott. Örömmel mondtam igent, amikor Borsod vármegye vezetősége negyedszer is felkért, hogy a nemzeti ünnep alkalmából süssem én a vármegye kenyerét.

 Kissé meglepődtem, hogy idén Hernádkak ünnepi süteményét is én készíthettem, és további felkéréseket is kaptam, de kapacitás híján azokat már nem tudtam elvállalni – mosolygott Alex.

A fiatal férfi összesen három gyermeket nevel a feleségével, Mónikával. Őket arra tanítja, hogy becsüljék meg a szerencséjüket, hogy nélkülözés nélkül nőhetnek fel, és sose nézzék le azokat, akik náluk rosszabb körülmények között élnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!