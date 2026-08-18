Gyalogost gázolt a vonat Zalaegerszegnél

Újabb gázolás történt kedden, elütött egy embert a Zalaegerszegről Celldömölkre közlekedő vonat a vármegyeszékhely és Zalaszentiván között – írja a Katasztrófavédelem honlapja.

A mai nap ez már a második gázolás volt - Illusztráció

Fotó: unsplash.com

A járaton 12 utas és háromfős személyzet utazott.

Az utasok a klimatizált vonaton várják meg, míg a mentesítő busz a helyszínre nem érkezik. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók biztosítják a helyszínt, és az átszállásban segítenek majd.

A MÁVINFORM azt írja a Facebookon, hogy a Zalaegerszegről 15:20-kor Celldömölkre indult személyvonat (9513) ütött el egy embert. A GYSEV hálózatán történt baleset miatt pótlóbusz közlekedik az érintett szakaszon.

Egy napon belül ez már a második gázolás

Kedden kora délután egy embert elgázolt egy szerelvény Dunakeszin, a Gyártelep megálló közelében, a Béke utcánál. A vonat a baleset miatt nem tudott továbbmenni, ezért mintegy kétszáz utasnak kellett mentesítő járatra átszállnia.