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vonat

Gyalogost gázolt a vonat Zalaegerszegnél

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Elütött egy gyalogost a vonat Zalaegerszeg külterületén. A gázolás miatt az érintett szakaszon pótlóbusz közlekedik.
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vonatZalaegerszegbalesetgázolásMÁV

Újabb gázolás történt kedden, elütött egy embert a Zalaegerszegről Celldömölkre közlekedő vonat a vármegyeszékhely és Zalaszentiván között – írja a Katasztrófavédelem honlapja.

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A mai nap ez már a második gázolás volt - Illusztráció
Fotó: unsplash.com

A járaton 12 utas és háromfős személyzet utazott.

Az utasok a klimatizált vonaton várják meg, míg a mentesítő busz a helyszínre nem érkezik. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók biztosítják a helyszínt, és az átszállásban segítenek majd.

A MÁVINFORM azt írja a Facebookon, hogy a Zalaegerszegről 15:20-kor Celldömölkre indult személyvonat (9513) ütött el egy embert. A GYSEV hálózatán történt baleset miatt pótlóbusz közlekedik az érintett szakaszon.

Egy napon belül ez már a második gázolás

Kedden kora délután egy embert elgázolt egy szerelvény Dunakeszin, a Gyártelep megálló közelében, a Béke utcánál. A vonat a baleset miatt nem tudott továbbmenni, ezért mintegy kétszáz utasnak kellett mentesítő járatra átszállnia.

 

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