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gólya

Megszólalt a gólyamentő: Árpád fontos üzenetet fogalmazott meg

5 órája
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Az egész internet szívét megmelengette az a történet, amely a napokban vált felkapottá a közösségi médiában. Ekkor a Közút egyik dolgozója egy szomjazó gólyát itatott meg a saját védőitalából, ezzel mutatva rá arra, milyen fontos az odafigyelés a tomboló hőség idején, legyen szó emberről vagy állatról. A dolgozót, Árpádot nemrég a Billog burgerezőnek sikerült elérnie, akik ezután Facebook-bejegyzésben számoltak be az eseményekről részletesebben.
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Az egész internetet bejárta és sokak szívét átmelengette az a történet, amelyet a Közút egyik dolgozója osztott meg. Árpád a saját védőitalából adott inni egy szomjazó gólyának, a kedves gesztusból pedig csakhamar országos hír lett. A Billog burgerezőnek nemrég sikerült elérnie a férfit, majd ezt követően egy Facebook-bejegyzésben számoltak be az eseményekről részletesebben.

Megszólalt Árpád, a szomjazó gólya megmentője
Megszólalt Árpád, a szomjazó gólya megmentője / Fotó: Nagy Árpád/ Facebook

Megszólalt Árpád, a szomjazó gólya megmentője

A férfi ekkor elárulta, onnan jött rá arra, hogy a gólya szomjazik, hogy a délelőtti munka során az út szélén meglátta, amint a madár a növényeket csipkedi, majd kitért arra, bár a videó alapján úgy tűnhetett, a bizalom rögtön kialakult köztük, ennek valójában előzménye volt.

Az igazság az, hogy már délelőtt is megitattam. Akkor még sokkal tovább tartott, mire közel engedett magához. Délután mondtam a kollégáknak, hogy hazafelé nézzük meg, ott van-e még. Ott volt, és szerintem már megismert. Lehet, hogy a narancssárga munkaruhámról, mert tényleg nagyon gyorsan elfogadta a vizet

- mondta el a férfi, aki azóta számtalan kedves üzenetet kapott, mialatt egy üdítőgyár és egy hotel is szerette volna megajándékozni őt. Hozzátette, nem gondolta volna, hogy ekkora hír kerekedik a történetből.

Én csak megitattam egy gólyát

- jelentette ki, kiemelve, szerinte ő nem hős, egyszerűen csak segített egy szomjas élőlénynek.

Árpád ezután azt kérte, a segítségre szoruló állatok mellett figyeljünk az embertársainkra is.

Amikor az autósok látják, hogy dolgoznak a közutasok az úton, lassítsanak egy kicsit, legyenek kedvesek! Mi ott dolgozunk, és nagyon félelmetes, amikor a 40-es táblánál 80 kilométeres sebességgel elhúz egy kamion. Lehet, hogy azt látják, hogy éppen valaki a lapátra támaszkodik, de az az ember is dolgozik, és várja a sorát, míg a kolléga egy másik szerszámmal dolgozik. Kérem szépen az embereket, az autóvezetőket, hogy egy kicsit figyeljenek ránk, mi is emberek vagyunk!

 

 

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