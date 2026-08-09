Ezt a hibát sokan elkövetik grillezéskor, akár ételmérgezést is okozhat

A nyári grillezések során nemcsak az számít, hogyan sül a hús, hanem az is, hogyan tároljuk és készítjük elő az alapanyagokat. A Nébih közleményben hívta fel a figyelmet a legfontosabb élelmiszerbiztonsági szabályokra, amelyek betartásával megelőzhető az ételmérgezés.

Kiadta a figyelmeztetést a Nébih: így kerülheti el az ételmérgezést grillezéskor

Fotó: Shutterstock

Már a bevásárlásnál kezdődik a biztonságos grillezés

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közleménye szerint a biztonságos grillezés már a boltban elkezdődik. A hűtést igénylő termékeket – különösen a nyers húsokat, húskészítményeket és sajtokat – érdemes csak a vásárlás végén a kosárba tenni, majd hűtőtáskában hazaszállítani, hogy ne szakadjon meg a hűtési lánc.

A hivatal arra is figyelmeztet, hogy a nyers húsok olyan kórokozókat hordozhatnak, mint a Salmonella, a Campylobacter vagy egyes Escherichia coli baktériumtörzsek.

Ezek miatt különösen fontos elkerülni, hogy a nyers hús érintkezzen a már fogyasztásra kész ételekkel. A keresztszennyeződés megelőzéséhez külön vágódeszkát és kést érdemes használni, a hús előkészítése után pedig mindig alaposan kezet kell mosni.

A pác és a sütés során is könnyű hibázni

A Nébih szerint a pácolt húsokat végig hűtőszekrényben, 0–4 Celsius-fok között kell tárolni. A nyers hússal érintkezett pácot tilos mártásként vagy a kész étel locsolására felhasználni, és a pácolóedény sem alkalmas arra, hogy abban tálalják az elkészült fogásokat.

A grillezés során a hús belsejének legalább 72 Celsius-fokos maghőmérsékletet kell elérnie, különösen a baromfihúsból és darált húsból készült ételeknél.

A hivatal kiemeli: attól, hogy a hús kívül barnára sült, még nem biztos, hogy belül is megfelelően átsült. Ennek ellenőrzésére a legjobb megoldás a maghőmérő használata.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy az erősen elszenesedett húsrészekben egészségre káros vegyületek képződhetnek, ezért érdemes elkerülni a túlsütést.

A maradékok tárolására is figyelni kell

A grillezés után sem szabad megfeledkezni az élelmiszerbiztonságról. A megsült ételeket legfeljebb két órán belül, nagy melegben pedig már egy órán belül hűtőbe kell tenni.

A maradékokat légmentesen záródó dobozban vagy lefóliázva ajánlott tárolni, fogyasztás előtt pedig alaposan át kell melegíteni.

Ha az étel szaga, állaga vagy megjelenése megváltozott, azt már nem szabad elfogyasztani. A Nébih azt is javasolja, hogy a néhány napon belül el nem fogyasztott maradékokat kisebb adagokban fagyasszuk le, és címkézzük fel a csomagokat, így később is könnyen nyomon követhető lesz, mikor kerültek a fagyasztóba.