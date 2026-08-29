Elkötöttek egy kisrepülőt Kalocsán, majd Paks felé vették az irányt, azonnal riasztották a magyar Gripeneket

Szokatlan eset miatt riasztották szombat reggel a Magyar Honvédség készültségben lévő Gripenjeit: egy férfi engedély nélkül emelkedett a levegőbe egy Kalocsán álló kisrepülőgéppel, majd Paks irányába repült. A gép mozgását a katonai radarok rövid időn belül érzékelték, ezért a készenléti vadászgéppár is felszállt.

Elkötöttek egy kisrepülőt Kalocsán, riasztották a magyar Gripeneket

Fotó: Mediaworks

Elkötöttek egy kisrepülőt Kalocsán, riasztották a magyar Gripeneket

Az esetről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter számolt be reggeli bejegyzésében. Közlése szerint a férfi egy Kalocsán parkoló kisgépet vitt el engedély nélkül, majd Paks felé indult vele. A honvédség radarjai észlelték a repülőgépet, ezt követően pedig riasztották a készenléti Gripeneket.

Nem sokkal később azonban a kisrepülő Gerjen környékén földet ért.

Néhány perccel később a kisgép Gerjen térségében kényszerleszállást hajtott végre. A Gripenek megtalálták a sérült gépet, és a helyszín felett maradtak mindaddig, amíg a mentőhelikopter és a földi mentőegységek meg nem érkeztek. A rendőrség és az illetékes hatóságok is a helyszínre érkeztek, a szemle és a vizsgálat megkezdődött

– közölte a miniszter.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint az eset egyúttal azt is megmutatta, hogyan működik a katonai készenlét valós helyzetben: a feladat az észlelés, a gyors reagálás, az azonosítás, valamint szükség esetén a segítségnyújtás.

A Magyar Honvédség készen áll. A levegőben is. A földön is. A nap 24 órájában

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a legfontosabb most az, hogy nem történt személyi sérülés.

A honvédelmi miniszter egyúttal megköszönte a katonák gyors reagálását és helytállását.