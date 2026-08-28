Ruszin-Szendi Romulusz, Magyarország honvédelmi minisztere Facebook-oldalán jelentette be a hírt, miszerint elhagyta a kórházat a Szolnoknál lezuhant Gripen vadászgép pilótája.

Elhagyta a kórházat a Szolnoknál lezuhant Gripen pilótája. Fotó: Pozsgai Ákos / Mediaworks

Elhagyta a kórházat a Szolnoknál lezuhant Gripen pilótája

Örömhír: a sérült vadászpilóta ma hazatérhetett a kórházból. Mielőbbi teljes felépülést, Őrnagy Úr!

- olvasható a posztban.

Mint arról korábban beszámoltunk, hétfőn a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe a szolnoki leszállást követően kigyulladt, ami miatt a pilótának katapultálnia kellett. A katonát a katapultálással összefüggő gerincsérülése miatt kedden sikeresen megoperálták. A baleset körülményeit még most is vizsgálják.