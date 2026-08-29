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Gripen

Riasztást kaptak a honvédségi Gripenek - PA28-as sértette meg a magyar légteret

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Egy francia kisrepülőgép miatt riasztották a kecskeméti Gripeneket pénteken - közölte a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán.
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GripenRiasztásRuszin-Szendi Romuluszvadászgépek

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta: péntek délután egy francia PA28 típusú kisrepülőgép miatt kellett a levegőbe emelni a Magyar Honvédség gripeneit.

Riasztást kaptak a magyar Gripenek
Riasztást kaptak a magyar Gripenek Fotó: Mediaworks

Riasztást kaptak a magyar Gripenek

A repülőgép Szlovénia felől Ausztrián keresztül Csehország irányába tartott, azonban nem létesített rádiókapcsolatot a polgári légiforgalom-irányítással. Az osztrák készenléti géppár is felszállt, így "a magyar vasmadarak" visszaléptek alacsonyabb készenléti fokozatba.

A kisgép pilótája azonban az osztrák vadászgépeket észlelve Fertőszentmiklós térségében engedély nélkül belépett a magyar légtérbe. Időközben helyreállt a rádiókapcsolata az osztrák légiforgalom-irányítással, és Kapuvár térségében elhagyta a magyar légteret Ausztria irányába, a Gripenek pedig visszatértek a kecskeméti bázisra.

A honvédelmi miniszter hozzátette: a légtérsértés és légiforgalmi szabályok megsértése miatt feljelentést tettek.

 

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