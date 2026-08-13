Teljesen lezárják a Gubacsi hidat, több busz útvonala is megváltozik

Helyreállítási munkálatok kezdődnek augusztus közepén a Gubacsi híd szerkezetén, ahol a következő hónapokban a híd saruinak és dilatációs elemeinek felújítását végzik el. A rekonstrukció több ütemben zajlik, ezért időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A Gubacsi híd lezárása több Csepel és Pesterzsébet között közlekedő buszjáratot is érint

Fotó: BKK

A Gubacsi híd lezárása a buszközlekedést is érinti

A közúti hidat augusztus 15-én, szombaton 0.01 és 4.22 között, majd augusztus 16-án, vasárnap 0.01 és 8 óra között teljes szélességében lezárják a pesterzsébeti Helsinki út és a csepeli Ady Endre út között.

A lezárások idején Csepel a Kvassay hídon keresztül, illetve déli irányból, például az M0-s autóúton közelíthető meg. A korlátozás a szomszédos vasúti hidat nem érinti, így gyalogosan és kerékpárral továbbra is át lehet kelni.

A lezárás idején az érintett autóbuszok a Közvágóhíd érintésével, a Kvassay hídon keresztül közlekednek. A jelentős kerülő miatt Csepel és Pesterzsébet között több mint tíz perccel hosszabb menetidőre kell számítani. A BKK azt javasolja, hogy aki időre utazik, a megszokottnál korábban induljon el.

Augusztus 15-én hajnalban a 948-as éjszakai autóbusz egyik irányban sem érinti a Sósfürdő megállót, ugyanakkor megáll a Közvágóhídnál, a 179-es busz megállóhelyén.

Vasárnap 0.01 és 8 óra között a 35-ös, a 36-os és a 948-as autóbusz egyik irányban sem áll meg a Sósfürdőnél, viszont érinti a Közvágóhidat. A 148-as és a 151-es buszok a Sósfürdő mellett a Papírgyár és a Védgát utca megállókat sem érintik, és szintén megállnak a Közvágóhídnál.

A BKK az utazás megtervezéséhez a BudapestGO használatát javasolja, amely valós idejű járatinformációk alapján tervezi meg az útvonalat.