Meghalt a polgármester, aki közel négy évtizeden át vezette települését

Gulyás János halálhírét Czuda Gábor, a térség országgyűlési képviselője jelentette be. A polgármestert 2024-ben tizenkettedik alkalommal választották újra, és ő volt az ország egyetlen munkáspárti településvezetője.

Hetvenéves korában meghalt Gulyás János, Borsodbóta polgármestere. A települést 1986 óta vezette, 2024-ben tizenkettedszer választották újra. (illusztráció) Fotó: Unsplash

Meghalt Borsodbóta polgármestere, közel négy évtizeden át vezette a települést

Hetvenéves korában meghalt Gulyás János, Borsodbóta polgármestere – közölte Czuda Gábor, a térség országgyűlési képviselője. A településvezető 1986 óta állt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei község élén, így csaknem négy évtizeden keresztül irányította Borsodbótát – írja a Telex.

Gulyás Jánost 2024-ben tizenkettedik alkalommal választották újra polgármesternek. Pályafutását Borsodbóta és Uppony tanácselnökeként kezdte, majd a rendszerváltás után belépett a Munkáspártba, amelynek haláláig tagja maradt. Ő volt Magyarország egyetlen munkáspárti polgármestere.

Gépészmérnöki végzettsége mellett környezetvédelmi és településfejlesztési mérnöki képesítést is szerzett, hogy még többet tehessen a faluért. Egész életében Borsodbótán élt, abban a házban, ahol megszületett, és mindig a település fejlesztését tekintette legfontosabb feladatának. Czuda Gábor szerint munkáját kitartás, következetesség és közösségi felelősség jellemezte. Halálával Borsodbóta olyan vezetőt veszített el, aki évtizedeken át meghatározta a település életét.