Lemondott Gulyás Márton a Partizán főszerkesztői posztjáról

A közösségi finanszírozású Partizán alapítója és meghatározó arca május 18-án, egy egészségügyi beavatkozásra hivatkozva jelentette be ideiglenes visszavonulását, azóta nem láthattuk a csatorna videóiban. Most azonban ő maga jelentette be: lemond a főszerkesztői posztról. Arról is beszámolt:

szeptember 1-jétől Földiák Vince tölti be a Partizán főszerkesztői pozícióját.

Az új főszerkesztő kapcsán elmondta: Földiák kevéssé ismert a magyar médiában, és tart tőle, hogy a hiperperszonalizált magyar nyilvánosság bizalmat szavaz-e neki. A Partizánnak azonban szerinte most éppen egy tőle radikálisan eltérő karakterű, a közösségért elkötelezettebb szakmai vezetőre van szüksége.

Fotó: YouTube

Gulyás Márton nem hagyja el teljesen a Partizánt

Noha a főszerkesztői posztról lemond, nem hagyja ott a Partizánt Gulyás: megmarad az alapítvány kuratóriumi elnökének, ugyanis a szervezetvezetői és a főszerkesztői feladatköröket szétválasztották, és több ideje jut nagy, átfogó videós anyagok készítésére. Azt is elárulta: egy évek óta érlelt új projekt is indul a Partizánon belül. A részleteket egy augusztus 28-án reggel debütáló videóban ismerteti majd.

Gulyás Márton a Partizánra feltöltött videóban arról is beszélt: tizennégy éve diagnosztizáltak nála szívritmuszavart, amelyet végig a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben kezeltek. Több katéteres beavatkozáson, defibrillátoros ritmushelyreállításon esett át, és ott állították be a gyógyszerezését is. Szerencsésnek nevezte magát, mert – mint fogalmazott – soha nem volt olyan rosszulléte, ami veszélyeztette volna az életét.

Az állapota tavaly ősszel és télen kezdett romlani: míg korábban évekig normál ritmusban vert a szíve, a végén már két-három hetente újult ki a ritmuszavar, levertséggel és időnként légszomjjal kísérve. Mindez a választási kampány legintenzívebb szakaszára esett. „Nem akartam kimaradni mindenből” – mondta. A választást követő héten a ritmuszavar ismét jelentkezett, ekkor javasolta az orvosa egy új műtéti eljárás kipróbálását. Emiatt került át a Honvédkórházba, ahol egy több órás nyílt szívműtét keretében orvosolták a panaszait okozó problémákat.

Tökéletesen sikerült az operáció, kiváló állapotban vagyok

– jelentette ki a beavatkozás kapcsán.