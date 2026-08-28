Igaznak bizonyult a szegedi Gumis-tó legendája: a vízhiány miatt tömegével kerülnek elő az abroncsok - fotók

Repedezett tómeder, drasztikusan visszahúzódott víz és megszámlálhatatlan autógumi – egészen szürreális látványt mutat most a szegedi Gumis-tó. Az alacsony vízállás egy régi helyi legenda nyomait is felszínre hozta – írja a Délmagyar.

A szegedi Gumis-tó visszahúzódó vizéből és kiszáradt medréből rengeteg régi gumiabroncs bukkant elő Szegeden.

Fotó: Galántai Endre Facebook-oldala

Meglepő fotókat osztott meg a Facebookon egy szegedi férfi az 55-ös út közelében található horgásztóról.

A képeken hatalmas, kiszáradt, mélyen megrepedezett mederrészek láthatók, miközben a visszahúzódó víz nyomán rengeteg régi gumiabroncs került elő.

A fotók készítője azt írta, 42 éve él Szegeden, és mostanáig azt hitte, a „Gumis” csupán a tó beceneve. A vízszint azonban a korábbinak nagyjából a negyedére esett, így jól láthatóvá vált, mi rejtőzik a víz alatt.

Városi legenda volt – most láthatóvá vált

A portál szerint a Gumis-tó nevéhez régóta kapcsolódik egy helyi történet, amely szerint sok autóbusz-abroncs fekszik a tó fenekén. Egy 2021-es, a téglagyári tavakat bemutató írás is említette ezt, akkor azonban még nem lehetett látni ezeket a „csodákat”.

Most a rendkívül alacsony vízállás miatt az abroncsok jelentős része előbukkant.

Gumis-tó: Szeged különös horgászvizén a vízhiány miatt rengeteg gumiabroncs került elő.

Fotó: Galántai Endre Facebook-oldala

Hogy pontosan hány darab található a tóban, mikor és milyen céllal kerültek oda, azt a fotók alapján nem lehet megállapítani. Az azonban látható, hogy nem néhány elszórt gumiról van szó.

A kiszáradó tómeder önmagában is figyelmeztető látvány: a korábbi víz helyén megszáradt, mélyen megrepedezett iszap is maradt.

Egykori agyagbánya helyén alakult ki

A Gumis-tó nem természetes eredetű vízfelület.

A környék tavai az egykori téglagyártáshoz kapcsolódó agyagbányászat után alakultak ki.

Fotó: Galántai Endre Facebook-oldala

A mintegy 4,5–4,6 hektáros tó a Keramit-tavak rendszerének része. Normál vízállás mellett a mélysége egyes források szerint a hat métert is elérheti. A vízterületet a Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület kezeli, halállományában többek között ponty, csuka, süllő, harcsa, compó és keszegfélék találhatók.

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Az alacsony vízállás miatt a Duna hajózhatósága is egyre több problémát okoz. Alig egy hónappal a Gloria után újabb hajó futott zátonyra Gönyű térségében.