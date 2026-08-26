„Neked nincs apád” - munkáscipővel lépett a gyermek fejére a nevelőapa

A Budakörnyéki Járási Ügyészség három kiskorú gyermek védelembe vétele iránt intézkedett az illetékes járási gyámhivatalnál. Egy édesanya kérelmére a rendőrség ideiglenes megelőző távoltartást rendelt el a férj ellen, a nő és a három kiskorú gyermek védelme érdekében. A férfi az elmúlt években az egyik – a nő korábbi kapcsolatából származó –, gyereket folyamatosan bántó szavakkal illette a testalkatával kapcsolatban, valamint azt mondogatta neki, hogy „Neked nincs apád”, noha a lány őt tekintette az igazi édesapjának.

Rendszeresen bántalmazta nevelt gyermekét az agresszív férfi / Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Rendszeresen bántalmazta nevelt gyermekét az agresszív férfi

Volt olyan eset is, hogy a férfi játék közben a munkáscipőjével rálépett a gyermek fejére, többször rácsapott, valamint fájdalmat okozva csipkedte. A férfi a nővel szemben is agresszívan viselkedett, volt, hogy a gyermekek előtt arcon ütötte.

Az anya az illetékes járásbíróságon azt kérte, a bíróság rendelje el a férfi távoltartását. A Budakörnyéki Járási Ügyészség az édesanya és a kiskorú gyermekek védelmében kérte, hogy a bíróság rendelje el a kényszerintézkedést. Az esetről értesítették az illetékes jegyzőt, valamint a családvédelmi szolgálatot és a gyámhivatalt is.

A járási ügyészség továbbá megállapította, a kiskorú gyermekek vonatkozásában indokolt a védelembe vételi eljárás lefolytatásának kezdeményezése.



