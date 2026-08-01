Importból kell orvosolni a gyógyszerhiányt, létfontosságú emésztőenzim-gyártóknál léptek fel ellátási problémák

A cisztás fibrózisban szenvedő betegek számára nélkülözhetetlen emésztőenzim-készítményekből gyógyszerhiány alakult ki Magyarországon, a probléma több európai országot is érint. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) arról tájékoztatta az Origót, hogy a hatóság folyamatosan dolgozik azon, hogy a rendelkezésre álló készletek elsősorban a legsúlyosabb állapotú betegekhez jussanak el.

A gyógyszerhiány miatt sok magyar beteg külföldről kényszerül beszerezni a Pangrol és a Kreon nevű készítményeket (Fotó: Apotheke Adhoc)

Mi áll a gyógyszerhiány hátterében?

A pancreatin-tartalmú készítmények, köztük a Pangrol és a Kreon ellátási nehézsége régóta ismert. A Pangrol 25 000 egység készítmény hivatalos gyógyszerhiányát a gyártó még februárban jelentette be. A háttérben hatóanyag-gyártási probléma áll, ami miatt

jelentősen megnőtt a kereslet a többi, hasonló hatóanyagú készítmény iránt.

A Kreon esetében ugyan hivatalos gyógyszerhiány-bejelentés nem történt, ezért nem szerepel a hivatalos gyógyszerhiány-listán, a forgalmi adatok alapján azonban a hazai ellátás valóban szűkös. Az Európai Gyógyszerügynökség szerint ennek oka az európai gyártási kapacitás korlátozottsága és a megnövekedett kereslet.

Az EMA tájékoztatása alapján az időszakos ellátási zavar várhatóan 2027 első félévéig is eltarthat.

Milyen intézkedéseket tesz az NNGYK?

A hatóság közölte, hogy folyamatos kapcsolatban áll a gyártókkal, és vizsgálja a külföldi beszerzés lehetőségeit.

Jelenleg folyamatban van a még rendelkezésre álló

uniós Pangrol-raktárkészletek Magyarországra történő behozatala,

szükség esetén idegen nyelvű csomagolásban is. Az NNGYK célja, hogy a korlátozott készletek elsősorban a legsúlyosabb betegek kezelését szolgálják.

Mit tehetnek most az érintettek?

Helyettesítő készítményként az orvosi rendelvény nélkül is kiadható Mezym forte 10 000 egység gyomornedv-ellenálló filmtabletta alkalmazható.

Az NNGYK szerint azoknak a betegeknek, akik nem jutnak hozzá a megszokott készítményükhöz, minden esetben érdemes kezelőorvosukkal és gyógyszerészükkel egyeztetni a rendelkezésre álló lehetőségekről.

A hatóság hangsúlyozta, hogy a készletek elosztását úgy szervezik, hogy

elsősorban a legsúlyosabb állapotú betegekhez kerüljenek.

Az érintett betegcsoport pontos létszámára vonatkozó adatokat nem tudták megmondani, azonban a megnövekedett kereslet arra utal, hogy széles réteget érint a probléma.