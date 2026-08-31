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győri fővonal

Részben újraindult a vonatközlekedés a győri fővonalon, de órákig tarthatnak a korlátozások

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Részben újraindult a vonatközlekedés Tatabánya és Tata között, miután korábban felsővezeték-szakadás miatt jelentős fennakadás alakult ki. A győri fővonal érintett szakaszán már egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, a korlátozások azonban várhatóan a hajnali órákig fennmaradnak.
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győri fővonalvasúti közlekedésMÁV

Egy vágányon újraindult a vonatközlekedés Tatabánya és Tata között, miután hétfő délután felsővezeték-szakadás okozott jelentős fennakadást a győri fővonalon. A korlátozások várhatóan a hajnali órákig tartanak – közölte a MÁV.

A győri fővonal közlekedésében felsővezeték-szakadás okozott jelentős fennakadást (A kép illusztráció) Fotó: Unsplash
A győri fővonal közlekedésében felsővezeték-szakadás okozott jelentős fennakadást (A kép illusztráció)
Fotó: Unsplash

Az S10-es vonatok továbbra is megosztva, Budapest és Tatabánya, valamint Tata és Győr között közlekednek. A soproni és szombathelyi InterCityk, az EuroCityk és a Railjetek ismét a teljes útvonalukon járnak, ugyanakkor Tatabányán, Tatán, Vértesszőlősön és Tóvároskerten is megállnak.

A fennakadás végéig a győri fővonal valamennyi vonata helyjegy nélkül is igénybe vehető. A Budapest, Tatabánya és Tata között közlekedő párhuzamos Volán-járatokon a vasúti jegyeket is elfogadják.

 

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