Tragédia: elhunyt a győrvári házrobbanás áldozata

Szomorú hírt jelentett be Győrvár polgármestere a település Facebook-oldalán. Kaczor Zsolt Mihály ekkor azt közölte, elhunyt az a férfi, aki korábban egy házrobbanás során szerzett súlyos sérüléseket.
Elhunyt a győrvári házrobbanás áldozata
A katasztrófavédelem augusztus 18-án jelentette be, hogy robbanás történt, majd tűz ütött ki egy családi házban Győrváron, a Rákóczi utcában. A robbanás következtében a födém és az épület falai rongálódtak, a szomszédos lakóépület ablakainak egy része kitört. A vasvári önkormányzati tűzoltókat követően a zalaegerszegi hivatásos egységek is a helyszínre értek, majd eloltották a lángokat.
A házban lakó férfi a hírek szerint a saját lábán ki tudott menni a házából, az utcán azonban összeesett. Sokkos állapotban, súlyos sérülésekkel vitték kórházba.
A polgármester közlése szerint a férfi, Zoltán a tragikus házrobbanás következtében súlyos égési sérüléseket szenvedett: az életéért az elmúlt napokban az orvosok küzdöttek, ám sajnos hiába.
Nyugodjon békében!
- írta Kaczor Zsolt Mihály.
A Vaol információi szerint az 58 éves férfi mélyaltatásban feküdt a győri Petz Aladár kórház intenzív osztályán, ahol családja és a település polgármestere is meglátogatta, és ahol végül - bár mindent megtettek érte -, nem tudtak segíteni rajta.