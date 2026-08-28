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Győrvár

Tragédia: elhunyt a győrvári házrobbanás áldozata

49 perce
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Robbanás történt, majd tűz ütött ki egy családi házban Győrváron augusztus 18-án. A házban lakó férfi még el tudta hagyni az épületet, ott azonban összeesett, majd sokkos állapotban, súlyos sérülésekkel kórházba került. Nemrég Győrvár polgármestere bejelentette, hogy a férfi, Zoltán tragikus módon elhunyt, miután az orvosok napokon át küzdöttek az életéért.
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Győrváráldozatelhunytrobbanás

Szomorú hírt jelentett be Győrvár polgármestere a település Facebook-oldalán. Kaczor Zsolt Mihály ekkor azt közölte, elhunyt az a férfi, aki korábban egy házrobbanás során szerzett súlyos sérüléseket.

Elhunyt a győrvári házrobbanás áldozata / Fotó:  Gömbös Norbert tűzoltó őrnagy / Zalaegerszeg HTP

Elhunyt a győrvári házrobbanás áldozata

A katasztrófavédelem augusztus 18-án jelentette be, hogy robbanás történt, majd tűz ütött ki egy családi házban Győrváron, a Rákóczi utcában. A robbanás következtében a födém és az épület falai rongálódtak, a szomszédos lakóépület ablakainak egy része kitört. A vasvári önkormányzati tűzoltókat követően a zalaegerszegi hivatásos egységek is a helyszínre értek, majd eloltották a lángokat. 

A házban lakó férfi a hírek szerint a saját lábán ki tudott menni a házából, az utcán azonban összeesett. Sokkos állapotban, súlyos sérülésekkel vitték kórházba.  

A polgármester közlése szerint a férfi, Zoltán a tragikus házrobbanás következtében súlyos égési sérüléseket szenvedett: az életéért az elmúlt napokban az orvosok küzdöttek, ám sajnos hiába.

Nyugodjon békében! 

- írta Kaczor Zsolt Mihály.

A Vaol információi szerint az 58 éves férfi mélyaltatásban feküdt a győri Petz Aladár kórház intenzív osztályán, ahol családja és a település polgármestere is meglátogatta, és ahol végül - bár mindent megtettek érte -, nem tudtak segíteni rajta.


 

 

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