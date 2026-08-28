Tragédia: elhunyt a győrvári házrobbanás áldozata

Szomorú hírt jelentett be Győrvár polgármestere a település Facebook-oldalán. Kaczor Zsolt Mihály ekkor azt közölte, elhunyt az a férfi, aki korábban egy házrobbanás során szerzett súlyos sérüléseket.

Elhunyt a győrvári házrobbanás áldozata / Fotó: Gömbös Norbert tűzoltó őrnagy / Zalaegerszeg HTP

Elhunyt a győrvári házrobbanás áldozata

A katasztrófavédelem augusztus 18-án jelentette be, hogy robbanás történt, majd tűz ütött ki egy családi házban Győrváron, a Rákóczi utcában. A robbanás következtében a födém és az épület falai rongálódtak, a szomszédos lakóépület ablakainak egy része kitört. A vasvári önkormányzati tűzoltókat követően a zalaegerszegi hivatásos egységek is a helyszínre értek, majd eloltották a lángokat.

A házban lakó férfi a hírek szerint a saját lábán ki tudott menni a házából, az utcán azonban összeesett. Sokkos állapotban, súlyos sérülésekkel vitték kórházba.

A polgármester közlése szerint a férfi, Zoltán a tragikus házrobbanás következtében súlyos égési sérüléseket szenvedett: az életéért az elmúlt napokban az orvosok küzdöttek, ám sajnos hiába.

Nyugodjon békében!

- írta Kaczor Zsolt Mihály.



