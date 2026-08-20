Különleges programokkal készült a Magyar Honvédség: fotókon a Városligeti Haditechnikai nap

A nemzeti ünnep alkalmából szerte az országban számos izgalmas programban lehet része az érdeklődőknek. Budapesten az ingyenes koncertek mellett a Magyar Ízek Utcája, a Mesterségek Ünnepe, családi rendezvények és haditechnikai bemutatók is várják a látogatókat. A Magyar Honvédség pedig ebből az alkalomból csütörtökön és pénteken is különleges programokkal várja az érdeklődőket a Városligetben.

Városligeti Haditechnikai nap: különleges eseménnyel készült a Magyar Honvédség / Fotó: Mediaworks

Városligeti Haditechnikai nap: fotókon a különleges esemény

A látogatók ez alatt a két nap alatt a Kós Károly sétányon tekinthetik meg a magyar haderő legmodernebb haditechnikai eszközeit is, megismerkedhetnek a Gidrán többcélú páncélozott járművel, a 120 milliméteres aknavetővel, a HMMWV katonai terepjáróval, valamint a Polaris MZR4 és Sportsman XP járművekkel is. A kiállított eszközök között szerepel az MB Unimog 4000/U4000 terepjáró teherautó is.

Az eseményről készült galériánkat az alábbi képre kattintva lehet megtekinteni!