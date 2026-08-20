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augusztus 20 programok

Különleges programokkal készült a Magyar Honvédség: fotókon a Városligeti Haditechnikai nap

15 perce
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A nemzeti ünnep alkalmából tankok, önjáró lövegek, légvédelmi rendszerek és különleges katonai felszerelések is testközelből láthatók. Augusztus 20-án a Magyar Honvédség is különleges programmal készült, akiknek haditechnikai bemutatója a Városligetben várja az érdeklődőket.
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augusztus 20 programokaugusztus 20.Magyar HonvédségVárosliget

A nemzeti ünnep alkalmából szerte az országban számos izgalmas programban lehet része az érdeklődőknek. Budapesten az ingyenes koncertek mellett a Magyar Ízek Utcája, a Mesterségek Ünnepe, családi rendezvények és haditechnikai bemutatók is várják a látogatókat. A Magyar Honvédség pedig ebből az alkalomból csütörtökön és pénteken is különleges programokkal várja az érdeklődőket a Városligetben.

Haditechnikai nap, Városliget, 2026.06.20, augusztus 21. ünnep.
Városligeti Haditechnikai nap: különleges eseménnyel készült a Magyar Honvédség / Fotó: Mediaworks

Városligeti Haditechnikai nap: fotókon a különleges esemény

A látogatók ez alatt a két nap alatt a Kós Károly sétányon tekinthetik meg a magyar haderő legmodernebb haditechnikai eszközeit is, megismerkedhetnek a Gidrán többcélú páncélozott járművel, a 120 milliméteres aknavetővel, a HMMWV katonai terepjáróval, valamint a Polaris MZR4 és Sportsman XP járművekkel is. A kiállított eszközök között szerepel az MB Unimog 4000/U4000 terepjáró teherautó is.

Az eseményről készült galériánkat az alábbi képre kattintva lehet megtekinteni!

Haditechnikai nap, Városliget, 2026.06.20, augusztus 21. ünnep.
Haditechnikai nap, Városliget, 2026.06.20, augusztus 21. ünnep.
Haditechnikai nap, Városliget, 2026.06.20, augusztus 21. ünnep.
Haditechnikai nap, Városliget, 2026.06.20, augusztus 21. ünnep.
Haditechnikai nap, Városliget, 2026.06.20, augusztus 21. ünnep.
Haditechnikai nap, Városliget, 2026.06.20, augusztus 21. ünnep.
Haditechnikai nap, Városliget, 2026.06.20, augusztus 21. ünnep.
Haditechnikai nap, Városliget, 2026.06.20, augusztus 21. ünnep.
Haditechnikai nap, Városliget, 2026.06.20, augusztus 21. ünnep.
Haditechnikai nap, Városliget, 2026.06.20, augusztus 21. ünnep.
Haditechnikai nap, Városliget, 2026.06.20, augusztus 21. ünnep.
Haditechnikai nap, Városliget, 2026.06.20, augusztus 21. ünnep.
Haditechnikai nap, Városliget, 2026.06.20, augusztus 21. ünnep.
Haditechnikai nap, Városliget, 2026.06.20, augusztus 21. ünnep.
Haditechnikai nap, Városliget, 2026.06.20, augusztus 21. ünnep.
Haditechnikai nap, Városliget, 2026.06.20, augusztus 21. ünnep.
Haditechnikai nap, Városliget, 2026.06.20, augusztus 21. ünnep.
Haditechnikai nap, Városliget, 2026.06.20, augusztus 21. ünnep.
Haditechnikai nap, Városliget, 2026.06.20, augusztus 21. ünnep.
Haditechnikai nap, Városliget, 2026.06.20, augusztus 21. ünnep.
Haditechnikai nap, Városliget, 2026.06.20, augusztus 21. ünnep.
Haditechnikai nap, Városliget, 2026.06.20, augusztus 21. ünnep.
Galéria: Fotókon a Városligeti Haditechnikai nap
Fotó: Mediaworks
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Fotókon a Városligeti Haditechnikai nap

 

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