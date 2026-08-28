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soproni borvidék

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Hajdú Tamás

1 órája
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Tragikus hirtelenséggel elhunyt Hajdú Tamás, a Winelife borászat tulajdonosa, a Soproni borvidék meghatározó alakja. A helyi borászközösség megható nekrológban búcsúzott tőle, kiemelve a teljes borvidékért végzett elhivatott, fáradhatatlan munkáját.
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soproni borvidékhajdú tamáswinelife

A Soproni Borvidék a közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint elhunyt Hajdú Tamás. A bejegyzésben kiemelték, hogy osztoznak a család és a Winelife borászat fájdalmában.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Hajdú Tamás
Tragikus hirtelenséggel elhunyt Hajdú Tamás. Fotó: Unsplash

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Hajdú Tamás

"Tamás megismételhetetlen, markáns karaktere mindannyiunk emlékezetében velünk marad. Ő nemcsak a saját borászatáért, hanem a borvidékért is rengeteg dolgot tett: ha közösségi ügyről volt szó, soha nem habozott, rögtön elsőként állt minden feladat elé, és önzetlenül segített nemcsak a borvidéknek, hanem kollégáinak, akár még a versenytársainak is" - olvasható a bejegyzésben.

Bízunk benne, hogy idén a földi szüretet még Sopron lankáin kezdte, de az örök szőlőskertben fejezi be, és fentről büszkén néz fiaira, akik ezt a tehetséget, ezt a kitartást tőle örökölve, reményeink szerint tovább viszik ennek a szép reményű birtoknak a következő évtizedeit.

A megható nekrológot ide kattintva lehet megtekinteni!

 

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