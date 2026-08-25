Ismét elakadt egy svájci szállodahajó a Dunán - videó

Alig egy hónappal a Gloria után újabb hajó futott zátonyra Gönyű térségében. A Dunán rekedt, svájci zászló alatt közlekedő szállodahajó feltehetően letért a kijelölt útvonalról, majd az alacsony vízszint megállította.
Ismét zátonyra futott egy szállodahajó a Dunán, Gönyű térségében.
Újabb hajót állított meg a Duna alacsony vízszintje
A svájci zászló alatt közlekedő, 110 méter hosszú Esprit Pozsonyból tartott Komárom irányába, amikor a kitűzött hajózóúttól eltérve megfeneklett.
Az eset kísértetiesen hasonlít a július végén történt esethez, amikor a Gloria nevű hajó pontosan ugyanezen a szakaszon akadt el.
A térségben jelentős vízszintcsökkenést regisztráltak. A gönyűi vízmérce adatai szerint a Duna az elmúlt két napban összesen 36 centimétert apadt. A zátonyra futott járműről a győri RagadoZóna horgászbolt készített és osztott meg videofelvételt a közösségi oldalán.
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