Tűz ütött ki a Halászbástya alatt, civilek is rohantak oltani a tüzet

Sűrű füst szállt fel szerda este a Budai Vár környékén, miután tűz ütött ki a Halászbástya alatt. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Hunyadi János út mellett a rendkívüli szárazság miatt kiszáradt aljnövényzet kapott lángra, mintegy negyven négyzetméteren égett a terület - derült ki Böröcz László bejegyzéséből.

A Halászbástya - Illusztráció - Fotó: Origo

A helyszínen tartózkodó civilek még a tűzoltók megérkezése előtt megkezdték az oltást, volt, aki kulacsokkal, más pedig homokozóvödörben vitt vizet a lángokhoz. A kiérkező tűzoltók rövid idő alatt megfékezték a tüzet, így a lángok nem tudtak továbbterjedni a környező növényzetre.

Megfékezték a tüzet a Halászbástya alatt

Böröcz László, az I. kerület polgármestere közösségi oldalán köszönetet mondott a tűzoltók gyors és szakszerű munkájáért, valamint az oltásban segédkező civileknek. A polgármester arra is figyelmeztetett, hogy a jelenlegi rendkívüli szárazságban fokozott óvatosságra van szükség, mert akár egyetlen felelőtlen mozdulat is komoly tüzet okozhat.

A tűz különösen látványos időpontban keletkezett: sokan éppen a napfogyatkozást figyelték a fővárosban, amikor a Halászbástya környékén megjelent a sűrű füst.