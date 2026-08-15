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tömeges halpusztulás

Méterekben mérik az eltűnt vizet Magyarország egyik taván, a halak is tömegesen pusztultak

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Kritikus helyzet alakult ki több Komárom-Esztergom vármegyei horgászvíznél a tartós csapadékhiány és az alacsony dunai vízállás miatt. Az almásfüzitői Prépost-tónál a halpusztulás már júniusban komoly veszteséget okozott: mintegy három mázsa hal hullott el, a vízszint pedig másfél-két méterrel csökkent.
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tömeges halpusztulásKomárom-EsztergomAlmásfüzitő

A halpusztulás az Almásfüzitői Tímföldgyári Horgász Egyesület által kezelt Prépost-tavat is érintette, ahol júniusban mintegy három mázsa hal hullott el. A Kemma beszámolója szerint a tartós szárazság és a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a tó vízszintje másfél-két méterrel csökkent.

Tömeges halpusztulás történt az almásfüzitői Prépost-tóban (A kép illusztráció) Fish float on the surface of the water during during a mass die-off at the Ibn Najm marsh, about 25 kilometres northeast of Najaf in central Iraq on June 2, 2025. Iraqi authorities on June 2 launched a probe into a mass die-off of fish in the southern marshlands, the latest in a string of such events in recent years. (Photo by Qassem al-KAABI / AFP)
Tömeges halpusztulás történt az almásfüzitői Prépost-tóban (A kép illusztráció)
Fotó: QASSEM AL-KAABI / AFP

A Prépost-tó a Duna mellett fekvő zárt holtág, amelynek nincs közvetlen összeköttetése a folyóval. Vízállását ugyanakkor alapvetően a Duna határozza meg, annak változásait néhány napos, esetenként akár egyhetes késéssel követi.

Nagy Róbert, az Almásfüzitői Tímföldgyári Horgász Egyesület elnöke, egyben a Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetségének elnökségi tagja a Kemmának elmondta, hogy már tavasszal sem volt megfelelő a tó vízszintje. Emiatt az egyesület úgy döntött, elhalasztja a tervezett haltelepítést.

A döntés később különösen fontosnak bizonyult, júniusban ugyanis mintegy három mázsa hal pusztult el a tóban. Az elhullott állomány nagy részét keszegfélék tették ki, de 47 kisebb ponty is elpusztult.

Nagy Róbert szerint, ha korábban további három-négy mázsa méretes pontyot telepítettek volna a tóba, valószínűleg azok sem élték volna túl a kedvezőtlen körülményeket.

A Komárom-Esztergom vármegyei horgászvizeknél máshol is gondokat okoz a szárazság: a tatabányai Síkvölgyi-tónál korábban halmentésre volt szükség, a mocsai horgásztónál pedig jelentős apadást tapasztaltak.

 

 

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