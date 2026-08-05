Harmadfokú riasztás: marad a rendkívüli hőség, de már látszik, mikor jönnek a zivatarok

A következő napok időjárása sok meglepetést nem tartogat, de néhány helyen előfordulhatnak záporok, zivatarok. Mutatjuk, mit ígérnek az előrejelzések!

Továbbra is harmadfokú riasztás van érvényben a kánikula miatt

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Az országos tisztifőorvos meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást: az eredetileg augusztus 4-én éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás időtartamát augusztus 7-ig, péntek 24:00 óráig meghosszabbította az ország teljes területén.

Harmadfokú riasztás van érvényben, így alakul a következő napok időjárása

Szerdán továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg időjárásunkat. A sok napsütés mellett kevés gomolyfelhő képződhet, de számottevő csapadék nem várható, csak néhol alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. A déli, délkeleti szél főként a Dunántúlon élénkülhet meg. A trópusi éjszaka után délután 38–42 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk.

Csütörtökön már kicsivel több gomolyfelhő zavarhatja a napsütést, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőség azonban még nem törik meg országszerte: nyugaton 35–37, máshol továbbra is 38–42 Celsius-fok közötti maximumok várhatók - írja a Köpönyeg.

Pénteken a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában többórás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél egyre nagyobb területen északiasra fordul és megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Hajnalban 17, 25, délután többnyire 29, 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még egy-két fokkal melegebb is lehet - írja a HungaroMet.

Aszály információ Hazánk túlnyomó részén a júliusi csapadékmennyiség a hónap első két napján, a megelőző hőségperiódust lezáró hidegfronthoz kötődően hullott. Ezt követően csak a nyugati, délnyugati valamint az északkeleti országrészben fordult elő érdemi csapadék. Az Alföld egyes tájain és néhol a Dunántúl északkeleti felén az 5 mm-t sem éri el a havi csapadékösszeg. A talaj a Balatontól nyugatra eső terület kivételével kritikusan száraz állapotban van, az ország túlnyomó részén nagyfokú, egyre többfelé súlyos mezőgazdasági aszály van, csak a délnyugati országrészben van kis területen optimális nedvesség a talajban. További információkat az aszályhelyzetről itt találsz!

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