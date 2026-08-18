Három orvos már lemondott róluk: hármas ikrek születhetnek Pusztamonostorra

A pozitív terhességi teszt után Ecsédi-Berkó Alexandra azonnal felhívta a férjét, aki azonban még óvatosan fogadta a hírt, és meg akarta várni az orvosi megerősítést. A pusztamonostori házaspár ekkor még nem sejtette, hogy az első ultrahangvizsgálaton nem egy, hanem három petezsákot látnak majd, és hármas ikrek érkezésére kell készülniük.

A hármas ikrek érkezésére már az egész család készül (A kép illusztráció)

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Alexandra elmondása szerint férje lefehéredett a hír hallatán, ő pedig nevetésben tört ki. Az orvos ugyanakkor arra is felhívta a figyelmüket, hogy a várandósság korai szakaszában előfordulhat egy vagy akár két magzat felszívódása. Ez végül nem történt meg, a nő jelenleg a várandósság 18. hetében jár.

A családot is meglepte, hogy hármasikrek érkeznek

Alexandra és férje a szülőknek, valamint a nő előző házasságából született két gyermekének is megmutatta az ultrahangfelvételt. Beszámolója szerint a családtagokat váratlanul érte a hír, eleinte még az is felmerült bennük, hogy mesterséges intelligenciával készített képpel tréfálják meg őket.

A hármasiker-terhesség miatt az édesanyának később Budapesten kórházba is kell feküdnie, hogy folyamatos orvosi megfigyelés alatt lehessen, és szükség esetén azonnal be tudjanak avatkozni.

Segítségre is szükségük lesz a három baba mellett

A házaspár Pusztamonostoron él, távol Alexandra szüleitől, ezért már most szervezik, ki tud majd segíteni nekik a gyermekek megszületése után. Az anyai nagyszülők messze laknak, férje szülei azonban már jelezték, hogy egy-egy hétre hozzájuk költöznek, és a szomszédok közül is többen felajánlották a segítségüket.

Alexandra szerint nehézséget jelent az is, hogy egyelőre nem találtak olyan gyermekorvost, aki vállalná a hármas ikrek otthoni ellátását, illetve akinek lenne hely a praxisában.

Az édesanya ezért olyan tartalmakat is keres, amelyekből más hármas ikres családok tapasztalatait ismerheti meg. Jászsági Hármasikrek néven Facebook-oldalt is indított, ahol tervei szerint a várandósság és később a három gyermekkel töltött hétköznapok nehézségeiről és örömeiről egyaránt beszámol majd.

A család történetéről, a váratlan várandósságról és a három baba érkezésére való készülődésről a Szoljon.hu számolt be.