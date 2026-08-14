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lottó

Közel egymilliárdot lehetett nyerni: ezek voltak a hatoslottó csütörtöki nyerőszámai

52 perce
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Vajon kinek kedvezett a szerencse? Mutatjuk a hatoslottó legfrissebb nyerőszámait!
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lottóhatoslottólottósorsolás

Augusztus 13-án ismét hatoslottó-sorsolást tartottak. Mutatjuk a 33. játékhét nyerőszámait!

Vajon kinek kedvezett a legutóbbi hatoslottó-sorsolás?
Vajon kinek kedvezett a legutóbbi hatoslottó-sorsolás?
Fotó: MediaWorks

Ezek voltak a hatoslottó nyerőszámai csütörtökön

  • 10 (tíz)
  • 19 (tizenkilenc)
  • 21 (huszonegy)
  • 27 (huszonhét)
  • 33 (harminchárom)
  • 36 (harminchat)

Ezúttal nem született telitalálat, így vasárnap már 1,04 milliárd forintért lehet ikszelni. A múlt hét vasárnapi nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.

 

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