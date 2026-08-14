Közel egymilliárdot lehetett nyerni: ezek voltak a hatoslottó csütörtöki nyerőszámai

Vajon kinek kedvezett a szerencse? Mutatjuk a hatoslottó legfrissebb nyerőszámait!
Augusztus 13-án ismét hatoslottó-sorsolást tartottak. Mutatjuk a 33. játékhét nyerőszámait!
Ezek voltak a hatoslottó nyerőszámai csütörtökön
- 10 (tíz)
- 19 (tizenkilenc)
- 21 (huszonegy)
- 27 (huszonhét)
- 33 (harminchárom)
- 36 (harminchat)
Ezúttal nem született telitalálat, így vasárnap már 1,04 milliárd forintért lehet ikszelni. A múlt hét vasárnapi nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.
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