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hatos lottó

Kihúzták a hatoslottó nyerőszámait, kilencen kapnak milliós nyereményt

17 órája
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Mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait és nyereményeit.
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hatos lottólottónyeremény

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 32. héten megtartott hatoslottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Kihúzták a hatoslottó nyerőszámait
Kihúzták a hatoslottó nyerőszámait
Fotó:  Szerencsejáték Zrt. 

A hatoslottó e heti nyerőszámai:

  • 1 (egy)
  • 14 (tizennégy)
  • 24 (huszonnégy)
  • 30 (harminc)
  • 32 (harminckettő)
  • 37 (harminchét)

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény nem volt;
  • 5 találatos szelvény 9 darab, nyereményük egyenként 1 262 175 forint;
  • 4 találatos szelvény 523 darab, nyereményük egyenként 21 720 forint;
  • 3 találatos szelvény 10 990 darab, nyereményük egyenként 4780 forint.

A legutóbbi ötöslottó-nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.

 

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