Kihúzták a hatoslottó nyerőszámait, kilencen kapnak milliós nyereményt

Mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait és nyereményeit.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 32. héten megtartott hatoslottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
A hatoslottó e heti nyerőszámai:
- 1 (egy)
- 14 (tizennégy)
- 24 (huszonnégy)
- 30 (harminc)
- 32 (harminckettő)
- 37 (harminchét)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt;
- 5 találatos szelvény 9 darab, nyereményük egyenként 1 262 175 forint;
- 4 találatos szelvény 523 darab, nyereményük egyenként 21 720 forint;
- 3 találatos szelvény 10 990 darab, nyereményük egyenként 4780 forint.
A legutóbbi ötöslottó-nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.
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