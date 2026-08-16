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hatoslottó

Megvannak a Hatoslottó nyerőszámai: 1,04 milliárd forint volt a tét

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Nem volt telitalálatos szelvény a Hatoslottó 33. heti sorsolásán, így tovább halmozódik a főnyeremény. A következő húzáson egy telitalálatos játékos várhatóan már 1,1 milliárd forinttal lehet gazdagabb.
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hatoslottószelvénysorsoláshatoslottó főnyeremény

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 33. héten megtartott Hatoslottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki.

Hatoslottó nyerőszámok: 1,1 milliárd forint lesz a következő főnyeremény
Hatoslottó nyerőszámok: 1,1 milliárd forint lesz a következő főnyeremény
Fotó:  Szerencsejáték Zrt. 

Hatoslottó nyerőszámok: 1,1 milliárd forint lesz a következő főnyeremény

Nyerőszámok:

1 (egy)

4 (négy)

29 (huszonkilenc)

34 (harmincnégy)

35 (harmincöt)

43 (negyvenhárom)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 8 darab, nyereményük egyenként 2 044 355 forint;

4 találatos szelvény 814 darab, nyereményük egyenként 20 090 forint;

3 találatos szelvény 15.212 darab, nyereményük egyenként 4970 forint.

A következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 1,1 milliárd Ft.

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