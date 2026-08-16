Megvannak a Hatoslottó nyerőszámai: 1,04 milliárd forint volt a tét

Nem volt telitalálatos szelvény a Hatoslottó 33. heti sorsolásán, így tovább halmozódik a főnyeremény. A következő húzáson egy telitalálatos játékos várhatóan már 1,1 milliárd forinttal lehet gazdagabb.

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A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 33. héten megtartott Hatoslottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki. Hatoslottó nyerőszámok: 1,1 milliárd forint lesz a következő főnyeremény

Fotó: Szerencsejáték Zrt. Hatoslottó nyerőszámok: 1,1 milliárd forint lesz a következő főnyeremény Nyerőszámok: 1 (egy) 4 (négy) 29 (huszonkilenc) 34 (harmincnégy) 35 (harmincöt) 43 (negyvenhárom) Nyeremények: 6 találatos szelvény nem volt; 5 találatos szelvény 8 darab, nyereményük egyenként 2 044 355 forint; 4 találatos szelvény 814 darab, nyereményük egyenként 20 090 forint; 3 találatos szelvény 15.212 darab, nyereményük egyenként 4970 forint. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 1,1 milliárd Ft.

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