Megvannak a Hatoslottó nyerőszámai: 1,04 milliárd forint volt a tét

Nem volt telitalálatos szelvény a Hatoslottó 33. heti sorsolásán, így tovább halmozódik a főnyeremény. A következő húzáson egy telitalálatos játékos várhatóan már 1,1 milliárd forinttal lehet gazdagabb.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 33. héten megtartott Hatoslottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki.
Hatoslottó nyerőszámok: 1,1 milliárd forint lesz a következő főnyeremény
Nyerőszámok:
1 (egy)
4 (négy)
29 (huszonkilenc)
34 (harmincnégy)
35 (harmincöt)
43 (negyvenhárom)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 8 darab, nyereményük egyenként 2 044 355 forint;
4 találatos szelvény 814 darab, nyereményük egyenként 20 090 forint;
3 találatos szelvény 15.212 darab, nyereményük egyenként 4970 forint.
A következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 1,1 milliárd Ft.
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