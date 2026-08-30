Ezekkel a számokkal lehetett egy vagyont nyerni a Hatoslottón

Vasárnap délután megtartották a Hatoslottó sorsolását.

Kihúzták a Hatoslottó nyerőszámait / Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A Hatoslottó vasárnapi sorsolásán az alábbi számokat húzták ki:

8, 11, 16, 19, 34, 35.

A 35. héten senkinek sem sikerült mind a hat nyerőszámot eltalálnia, így a főnyeremény tovább halmozódik - közölte a Szerencsejáték Zrt.

A következő, csütörtöki sorsoláson már 200 millió forintért játszhatunk.

Az alacsonyabb nyerőosztályokban a következő összegeket fizetik:

5 találat: 2 008 895 forint

4 találat: 16 295 forint

3 találat: 3 870 forint

A heti Jokerszám: 578729.

A Joker ezen a héten két játékosnak is szerencsét hozott: két telitalálatos szelvény született, amelyek egyenként 96 574 015 forintot érnek.

A 36. héten a Joker várható főnyereménye 30 millió forint lesz.

Nem csak a hatoslottón nagy a nyeremény

Az Origo beszámolt róla, hogy megtartották a 35. heti Ötöslottó és Joker sorsolását, amelyen 2 milliárd forint volt a tét. Kiderültek a nyerőszámok és az is, mekkora összegeket vihetnek haza a szerencsés játékosok.