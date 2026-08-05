Ismét megnyitotta kapuit a keszthelyi Helikon Strand

Egy hét után reggel újra megnyitották Keszthelyen a Helikon Strandot - erről a város önkormányzata adott hírt szerdán a közösségi oldalán.

Újra megnyitották a keszthelyi Helikon Strandot / Fotó: Pezzetta Umberto / Mediaworks

Újra megnyitották a keszthelyi Helikon Strandot

A bejegyzésében egyetlen mondat áll, ami szerint "a vízminőség kiváló, újra megnyitottuk az ingyenes Helikon Strandot" - írja az MTI.

A május 1-jén ingyenessé vált keszthelyi fürdőhelyen múlt szerdán rendelt el ideiglenes fürdési tilalmat a Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, miután a rendszeres vízminőség-vizsgálat során vett legutóbbi minta "kifogásolt eredményt mutatott". A közlés kitér arra is, hogy Keszthely másik két strandján, a Városi Strandon és a Libás Strandon továbbra is kiváló a vízminőség, a fürdőzés teljesen biztonságos. A Helikon Strand vizét az ezt következő napokban vizsgálták meg újra, az eredmény alapján pedig most ismét megnyithatta kapuit a strand.