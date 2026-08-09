Járvány miatt oltják a gyerekeket Hajdúhadházon

A HAON beszámolója szerint önkéntes oltási kampányt szerveztek a hétvégén Hajdúhadházon a Hepatitis A terjedése miatt. Tavasz óta 70 megbetegedést regisztráltak a településen, ezek közel 80 százaléka gyermek.

Házhoz mentek a szakemberek a Hepatitis A járvány miatt.

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Hepatitis A miatt oltási kampány indult Hajdúhadházon

Az oltást az első életévüket betöltött, de 16 év alatti gyermekek kaphatták meg. A kampányt szombaton Hajdúhadház északkeleti városrészében kezdték meg, ahol a legtöbb megbetegedést regisztrálták.

A HAON szerint a kampányban a katonaság és a polgárőrség is segített. A szakemberek házhoz is mentek, és tájékoztatták a szülőket az oltás lehetőségéről.

A lap a polgármester tájékoztatása alapján azt is közölte, hogy jelenleg 20 fő alatt van az aktív fertőzöttek száma.