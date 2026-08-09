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hepatitis a

Járvány miatt oltják a gyerekeket Hajdúhadházon

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Oltási kampányt szerveztek Hajdúhadházon a Hepatitis A terjedése miatt. A HAON beszámolója szerint tavasz óta 70 megbetegedést regisztráltak, a fertőzöttek közel 80 százaléka gyermek.
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hepatitis ajárványgyermek

A HAON beszámolója szerint önkéntes oltási kampányt szerveztek a hétvégén Hajdúhadházon a Hepatitis A terjedése miatt. Tavasz óta 70 megbetegedést regisztráltak a településen, ezek közel 80 százaléka gyermek.

hepatitis a
Házhoz mentek a szakemberek a Hepatitis A járvány miatt.
Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Hepatitis A miatt oltási kampány indult Hajdúhadházon

Az oltást az első életévüket betöltött, de 16 év alatti gyermekek kaphatták meg. A kampányt szombaton Hajdúhadház északkeleti városrészében kezdték meg, ahol a legtöbb megbetegedést regisztrálták.

A HAON szerint a kampányban a katonaság és a polgárőrség is segített. A szakemberek házhoz is mentek, és tájékoztatták a szülőket az oltás lehetőségéről.

A lap a polgármester tájékoztatása alapján azt is közölte, hogy jelenleg 20 fő alatt van az aktív fertőzöttek száma.

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