Hepatitis A ellen oltják tömegével az embereket Hajdúhadházon

Egyre többen megkapják a hepatitis A fertőzés elleni védőoltást Hajdúhadházon. A helyi járványügyi helyzettel kapcsolatban Csáfordi Dénes polgármester az Origónak elmondta, hogy a településen az év eleje óta összesen mintegy 70 megbetegedést regisztráltak.

Tömegesen oltják az embereket Hepatitis A ellen Fotó: MW

A polgármester kiemelte ugyanakkor, hogy ez a szám az egész éves halmozott adatot jelenti, így az aktív fertőzöttek száma jelenleg ennél lényegesen alacsonyabb. Bár a településvezető megítélése szerint a helyzet nem súlyos és nem veszélyes, az illetékes egészségügyi szervek hivatalosan járványnak minősítették a megbetegedéseket, amit az önkormányzat tudomásul vett.

A polgármester hangsúlyozta, hogy az önkormányzatnak szakmailag és jogilag sincs közvetlen hatásköre a járvány kezelésében, és napi szintű, pontos adatokkal sem rendelkeznek.

– A járványügyi és közegészségügyi feladatokat a Balmazújvárosi Járási Hivatal, valamint a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal illetékes tiszti főorvosa látja el. Az önkormányzat korábban egy hivatalos tájékoztatást kapott a hatóságtól a járvány jelenlétéről, az érintettek nagyságrendi számáról és az érintett utcákról, s ezt követően kezdték meg a lakossági kommunikációt és az óvintézkedéseket.

A Hepatitis A vírus nem játék

Az oltások finanszírozása és lebonyolítása teljes mértékben a szakhatóságok feladata – mondta a polgármester.

Az év folyamán a fertőzöttek környezetében élő kontaktszemélyek közül már több százan megkapták a védőoltást, emellett pedig szerveztek egy egynapos kampányoltást is, melynek során Csáfordi tudomása szerint szintén több száz 16 év alatti gyermek részesült védettségben.

Mivel a hepatitis A alapvetően a higiéniás hiányosságok révén terjed, az önkormányzat saját hatáskörben megelőző intézkedéseket hozott: a Covid-járvány időszakához hasonlóan kézfertőtlenítő állványokat, valamint elektromos és kézi adagolókat helyeztek ki a település intézményeibe, mint például a Városházára, a bölcsődébe, az óvodába és a könyvtárba. Az önkormányzat emellett helyszín biztosításával, a polgárőrség bevonásával végzett logisztikai segítségnyújtással, valamint a pánikmentes, felelősségteljes lakossági tájékoztatással támogatja az illetékes hatóságok védekezési munkáját.