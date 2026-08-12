Hepatitis A ellen oltják tömegével az embereket Hajdúhadházon

Egyre többen megkapják a hepatitis A fertőzés elleni védőoltást Hajdúhadházon. A helyi járványügyi helyzettel kapcsolatban Csáfordi Dénes polgármester az Origónak elmondta, hogy a településen az év eleje óta összesen mintegy 70 megbetegedést regisztráltak.
A polgármester kiemelte ugyanakkor, hogy ez a szám az egész éves halmozott adatot jelenti, így az aktív fertőzöttek száma jelenleg ennél lényegesen alacsonyabb. Bár a településvezető megítélése szerint a helyzet nem súlyos és nem veszélyes, az illetékes egészségügyi szervek hivatalosan járványnak minősítették a megbetegedéseket, amit az önkormányzat tudomásul vett.
A polgármester hangsúlyozta, hogy az önkormányzatnak szakmailag és jogilag sincs közvetlen hatásköre a járvány kezelésében, és napi szintű, pontos adatokkal sem rendelkeznek.
– A járványügyi és közegészségügyi feladatokat a Balmazújvárosi Járási Hivatal, valamint a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal illetékes tiszti főorvosa látja el. Az önkormányzat korábban egy hivatalos tájékoztatást kapott a hatóságtól a járvány jelenlétéről, az érintettek nagyságrendi számáról és az érintett utcákról, s ezt követően kezdték meg a lakossági kommunikációt és az óvintézkedéseket.
A Hepatitis A vírus nem játék
Az oltások finanszírozása és lebonyolítása teljes mértékben a szakhatóságok feladata – mondta a polgármester.
Az év folyamán a fertőzöttek környezetében élő kontaktszemélyek közül már több százan megkapták a védőoltást, emellett pedig szerveztek egy egynapos kampányoltást is, melynek során Csáfordi tudomása szerint szintén több száz 16 év alatti gyermek részesült védettségben.
Mivel a hepatitis A alapvetően a higiéniás hiányosságok révén terjed, az önkormányzat saját hatáskörben megelőző intézkedéseket hozott: a Covid-járvány időszakához hasonlóan kézfertőtlenítő állványokat, valamint elektromos és kézi adagolókat helyeztek ki a település intézményeibe, mint például a Városházára, a bölcsődébe, az óvodába és a könyvtárba. Az önkormányzat emellett helyszín biztosításával, a polgárőrség bevonásával végzett logisztikai segítségnyújtással, valamint a pánikmentes, felelősségteljes lakossági tájékoztatással támogatja az illetékes hatóságok védekezési munkáját.
A hepatitis A vírus által okozott, erősen fertőző májgyulladás, amely a hepatitis B-vel és C-vel ellentétben kizárólag akut lefolyású, így soha nem válik krónikussá. A fertőzést követő 2–7 hetes lappangási idő után olyan jellegzetes tünetek jelentkezhetnek, mint a bőr és a szemfehérje besárgulása, a sötét vizelet, a világos széklet, valamint az erős fáradtság, a láz, a hányinger és a hasi fájdalom. A betegség megelőzésének leghatékonyabb módja a két adagból álló védőoltás beadása.