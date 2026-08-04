Kiderült: ekkor érkezik a hőséget váltó hidegfront

Ahogy arról korábban beszámoltunk, nem enyhül a hőhullám Európában. A kontinens nagy részén ismét 30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet, hazánk ráadásul az egyik legmelegebb országnak számított hétfőn. A napi maximumok többnyire 36 és 40 fok között alakultak, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27–30 fok között mozgott. A tomboló hőséget azonban hamarosan hidegfront válthatja fel: a HungaroMet Nonprofit Zrt. a közösségi oldalán azt közölte, pénteken érkezik. No, de mi jön ezután?

Pénteken érkezik a hidegfront / Fotó: Mediaworks

Pénteken érkezik a hidegfront

A meteorológiai szolgálat szerint a hőség egyelőre folytatódik, majd csütörtökön tetőzik. Ezt követően pénteken hidegfront érkezik, ami miatt előfordulhatnak záporok, zivatarok, habár hangsúlyozták, nem mindenütt. A szél több helyen is megélénkül, megerősödik.

A hidegfront hatását a legtöbb helyen szombaton fogjuk igazán megérezni. Két nap alatt (csütörtökről szombatra) átlagosan 7-9 fokkal csökken a hőmérséklet. A folytatás már nem ilyen egyértelmű, a jelenlegi kilátások alapján valószínűbb, hogy újra melegedésre számíthatunk (ennek mértéke bizonytalan)

- tették hozzá.

Mit ígér az időjárás-előrejelzés?

A Köpönyeg előrejelzése szerint kedden szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, csak kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen.

Csapadék nem valószínű, a forróság azonban tovább erősödik: délután többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, mialatt a déli, délkeleti szél a Dunántúlon több helyen élénk, erős lehet.

Szerdán továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg időjárásunkat. A sok napsütés mellett kevés gomolyfelhő képződhet, de számottevő csapadék nem várható, csak néhol alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. A déli, délkeleti szél főként a Dunántúlon élénkülhet meg. A trópusi éjszaka után délután 38–42 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk.

Csütörtökön már kicsivel több gomolyfelhő zavarhatja a napsütést, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőség azonban még nem törik meg országszerte: nyugaton 35–37, máshol továbbra is 38–42 Celsius-fok közötti maximumok várhatók.