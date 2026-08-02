Eddig kell kibírni a forróságot: mutatjuk, mikor jön az enyhülés

A meteorológusok bizakodnak, következő hétvégén várhatóan már nem kell 40 fokos forróságtól szenvednünk, addig azonban még előttünk áll jó néhány forró nap.

Pénteken hidegfront érkezik, addig kell kibírni a forróságot

Fotó: Hatlaczki Balázs

Hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön is extrém kánikulában lesz részünk, ami annyit jelent, hogy a maximumok többfelé 40 fok körül alakulnak majd, sőt szerda, csütörtök tájékán 42 fok sem kizárt. Szerdára már a teljes országra a legmagasabb hőségriadót adták ki.

A perzselő napsütést csak helyenként zavarhatják gomolyfelhők, csak elvétve alakulhat ki egy-egy hőzivatar.

Egyre nagyobb területen trópusi éjszakákban lesz részünk, vagyis a legalacsonyabb hőmérséklet nem csökken 20, sőt a nagyvárosok belsejében és a vízpartokon helyenként 25 fok alá.

Pénteken hidegfront érkezik, addig kell kibírni a forróságot

Úgy tűnik, péntektől egy északnyugat felől érkező, lassú mozgású hidegfront szólhat bele időjárásunk alakításába. Ennek köszönhetően elkezdhet mérséklődni az embert próbáló hőség, elsőként az északi és nyugati tájakon, legkésőbb a Dél-Alföldön. A lehűlés hatására következő hétvégére megszűnhet a 40 fok körüli forróság, de a meleg idő marad, az ország nagy részén 30 fok fölötti maximumokkal, ami még kánikulának tekinthető.

Nézd meg képgalériánkat: