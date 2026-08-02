Eddig kell kibírni a forróságot: mutatjuk, mikor jön az enyhülés

A meteorológusok bizakodnak, következő hétvégén várhatóan már nem kell 40 fokos forróságtól szenvednünk, addig azonban még előttünk áll jó néhány forró nap.
Hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön is extrém kánikulában lesz részünk, ami annyit jelent, hogy a maximumok többfelé 40 fok körül alakulnak majd, sőt szerda, csütörtök tájékán 42 fok sem kizárt. Szerdára már a teljes országra a legmagasabb hőségriadót adták ki.
A perzselő napsütést csak helyenként zavarhatják gomolyfelhők, csak elvétve alakulhat ki egy-egy hőzivatar.
Egyre nagyobb területen trópusi éjszakákban lesz részünk, vagyis a legalacsonyabb hőmérséklet nem csökken 20, sőt a nagyvárosok belsejében és a vízpartokon helyenként 25 fok alá.
Pénteken hidegfront érkezik, addig kell kibírni a forróságot
Úgy tűnik, péntektől egy északnyugat felől érkező, lassú mozgású hidegfront szólhat bele időjárásunk alakításába. Ennek köszönhetően elkezdhet mérséklődni az embert próbáló hőség, elsőként az északi és nyugati tájakon, legkésőbb a Dél-Alföldön. A lehűlés hatására következő hétvégére megszűnhet a 40 fok körüli forróság, de a meleg idő marad, az ország nagy részén 30 fok fölötti maximumokkal, ami még kánikulának tekinthető.
Nézd meg képgalériánkat: